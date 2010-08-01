-ERDOĞAN'I HEMŞEHRİLERİNE ŞİKAYET ETTİ RİZE (A.A) - 01.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Siyaseti zenginleşme aracı olarak görüp köşeyi dönerseniz, Recep Bey olursanız, ben de sizi Rizelilere şikayet ederim'' dedi. Kılıçdaroğlu, Rize Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, siyasette zenginleşmeyeceklerini söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ise bunun tam aksi davrandığını ileri süren Kılıçdaroğlu, ''Kendisi siyasete atıldığında her zaman saygı duydum. Siyasette zenginleşmek bizim kitabımızda yoktur. Siyaset halka hizmet etme sanatıdır. Eğer siyasete siz Tayyip Bey olarak girseydiniz ve öyle kalsaydınız bizim başımızın üstünde yeri vardı. Ama siyaseti zenginleşme aracı olarak görüp köşeyi dönerseniz, Recep Bey olursanız ben de sizi Rizelilere şikayet ederim'' dedi. Bugüne kadar boğazından haram lokma geçmediğini, bunu iddia edeceklerin geçmişinde hiçbir şey bulamayacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Rize Meydanı'ndan sesleniyorum. Yedi değil yetmiş yedi sülalemi araştırmazsanız namertsiniz'' diye konuştu. -''HABERAL'A SELAM GÖNDERİYORUZ''- Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu bulunmasına da değinerek, şöyle konuştu: ''Sizin bir hemşehriniz var, dünya çapında, adı Mehmet Haberal. Binlerce hayat kurtardı, binlerce kişiyi ameliyat etti, üniversite kurdu ve içeride. Kendisine bir tek soru bile terörle ilgili sorulmadı. Yazık günah değil mi bu insana? Yurt dışına mı kaçacak, başka yere mi kaçacak? Hayır. Buradan Rize Meydanı'ndan Haberal'a selam gönderiyoruz.'' AK Parti yöneticilerinin her zaman ''darbe edebiyatı yaptığını ve 12 Eylül 1980 darbesinin hesabını soracaklarını'' söylediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, ancak uygulamalarının bu yönde olmadığını ileri sürdü. 12 Eylül 1980 darbesini yapanların yargılanmasına imkan tanıyan düzenlemenin TBMM'de AK Parti milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''27 Nisan e-muhtırası'' sonrasındaki gelişmeleri de eleştirdi. ''27 Nisan e-muhtırasını'' yazdığını söyleyen dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'a emekli olduktan sonra zırhlı araç alınmasını ve Bakanlar Kurulu kararıyla üstün hizmet madalyası verilmesini eleştiren Kılıçdaroğlu, ''Şimdi ben soruyorum; muhtıra veren adama üstün hizmet madalyasını niye verdiniz? Size söz, bizi iktidar yapın darbecilerden hesap nasıl sorulurmuş görün'' diye konuştu. Rize'de bir çay bahçesine girerek ürün toplayan Kılıçdaroğlu, iki çeşit çay filizinden düşük kaliteli olanını göstererek, ''Bu Ali Bayramoğlu'nun çayı'' dedi. Kılıçdaroğlu, diğer filizin ise gerçek ve kaliteli çay olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri gülüşmelerle karşılandı.