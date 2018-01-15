"Erdoğan'ı da, Bahçeli'yi de yakından tanırım, cumhurbaşkanlığı seçimini bu yıl yapacaklar"

25 yıl Adana Belediye Başkanlığı belediye başkanlığı, daha önce de iki dönem belediye meclis üyeliği yapan Aytaç Durak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın siyaseti "anketlerden okuduğunu" ve sonuçlara göre yol haritası çizdiğini söyledi. 6 ayrı siyasi partiden 7 defa seçime girip kazanan Durak, “Tayyip Erdoğan'ı da Devlet Bahçeli'yi de yakından tanırım. Cumhurbaşkanlığı seçimini 2019'da değil, bu yıl yapacaklar” iddiasında bulundu.

İstanbul, Ankara, Bursa ve Balıkesir belediye başkanlarının istifalarının arkasında "açıklarının bulunmasının" yattığını öne süren Durak, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile üç büyük şehir belediye başkanının istifa ettirilmelerinde şaşılacak bir durum yok. Açıkları olmasaydı bunlar istifa etmezlerdi" dedi.

"Seçim öne alınacak"

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre Durak, Cumhurbaşkanlığı seçiminin öne alınacağının önemli işaretleri olduğunu belirtti. Durak, kendisine yöneltilen sorularını şöyle cevaplandırdı:

– Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılının 3 Kasım'ını seçimler için hedef gösteriyor ama Türkiye'yi bu yaz seçime götürecek. Anayasanın ilgili maddesi de Meclis'e bu yetkiyi veriyor.

– MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçimine yaklaşık iki yıl varken niye konuşuyor? Partisini diri tutup seçime hazırlıyor. Tayyip Bey'in ‘Bu yıl seçim yok' demesine rağmen onun önünü açıyor.

– Erdoğan il il dolaşıyor, partisinin kongrelerine katılıyor, devamlı konuşuyor. Bir yıl sonra bunları konuşursa etkisi azalır, bir daha aynı şeyleri konuşamaz.

– Bunun iki nedeni var. Birçoğunu konuşamaz, bir kısmını da yerine getirmediği için gündeme getirmez. Benzer konuşmaları vatandaşlar tarafından kanıksanacağı için inandırıcı da olmaz.

– Gelecek yıl ekonomi göstergelerinin iyiye gideceğine ilişkin işaretler de yok. Siyasette hiç yanılmadım, gelecek yıla kalırsa Erdoğan seçimi kazanma şansının azalacağını da çok iyi biliyor. Hatta anketlerde seçileceğini garanti olarak görmezse sınır ötesi harekata da girişebilir.

– Devletin tüm birimleri ipotek altında. İki yılda yapılacak harcamaları bu yıla yayıyorlar. Bunda seçimin öne alınacağının işaretidir. Ayrıca, Bahçeli sözünün arkasında iki yıl da durmayabilir. Huyu gereği vazgeçebilir de.

– Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile üç büyük şehir belediye başkanının istifa ettirilmelerinde şaşılacak bir durum yok. Açıkları olmasaydı bunlar istifa etmezlerdi.

"Melih Gökçek'i aradım..."

– Etmezlerse haklarında soruşturma açılıp belki de tutuklanabilirlerdi. O yüzden istifa ettiler. Bu konu gündeme geldiğinde Melih Gökçek'e mesaj gönderdim. ‘Açığın yoksa istifa etme. Ankaralı seni yine seçer' dedim.

– ‘Erdoğan bana beşinci kez aday olma' demişti. AKP'den istifa ettim. Adanalıya sordum aday olmamı istediler. MHP'den aday olup yine seçildim. 86 müfettişle üzerime geldiler, dört yıl hukuksuz olarak açıkta tuttular.

– Adana Belediyesi 4 yıl FETÖ'nün emrine girdi, kaybeden ben değil Adana oldu.

– Melih Gökçek'i görevden almak zordu. O yüzden de istifa ettirildi. Diğer başkanlar da açıkları yoksa direnmeliydi. Ancak, istifa ettiklerine göre bu açıkları olduğunu gösterir.