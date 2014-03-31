Erdoğan'ı arayarak ilk tebrik eden Putin oldu



Seçim sonuçlarından sonra kimi liderler de Başbakan Tayyip Erdoğan'ı kutlamalar için mesaj yayımladı. Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç da Türkiye'deki yerel seçimlerde elde ettiği başarı dolayısıyla Başbakan Erdoğan'ı tebrik etti.

İzzetbegoviç, yayımladığı mesajda, AKP'nin, yerel seçimlerden "muhteşem bir zaferle" çıktığını belirtti.

Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Hicran Kazancı da 30 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi.

Gazze'deki Filistin hükümeti, Hamas hareketi ve vatandaşlar, yerel seçimlerdeki başarısından dolayı AK Parti'yi tebrik etti. Gazze'deki resmi haber ajansı Er-Ray'da yer alan habere göre, Hükümet Sözcüsü İhab el-Gusayn, "Türkiye'nin demokrasi düğününü kutluyoruz. Bu seçimlerin Türkiye'nin gelişimi ve ilerlemesini arttıracak bir faktör olmasını temenni ederiz" dedi.

Gazzeliler AK Parti'nin başarısını, Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde paylaşımlarıyla kutladı. Twiter'da "#Erdoğan_kazandı" hashtagini kullanan Gazzeliler, Facebook'taki kişisel hesaplarında ve çeşitli sayfalarda, AKP'nin seçim müziğini ve Başbakan Erdoğan'ın fotoğraflarını paylaşarak gösterdi.

Gazeteci Ahmed eş-Şeyyah da sayfasında " Erdoğan kazanmıştır. Ey Gazze, sana destek veren ve ambargonun kaldırılmasını isteyen kazandı" ifadelerini yazdı.