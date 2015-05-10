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Dünya

Erdoğan'ı Almanya'da hem Aleviler hem Kürtler protesto etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Karlsruhe’ye geleceğini duyan Almanya’daki birçok Türkiye göçmeni, Erdoğan’ı protesto etmek için kente geldi

10 Mayıs 2015 20:05

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği tarafından organize edilen “Gençlik Buluşması”na katılmak üzere Karlsruhe'ye gelen Erdoğan çok sayıda Kürt ve Alevi vatandaş tarafından protesto edildi.

DHA’da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı’nın “Gençlik buluşması” kapsamında konuşma yaptığı DM Arena salonunun 100 metre yakınına yüzlerce Erdoğan karşıtı geldi. Başını Almanya Alevi Dernekleri Federasyonu’nun çektiği muhalifler, ‘Demokratik Güç Birliği’ adı altında protesto gösterisi düzenledi.

Cumhurbaşkanının konuşma yaptığı salona yaklaşık 100 metre uzaklıkta toplanan kalabalık slogan attı, Erdoğan’ı, eylem ve söylemlerini protesto etti.

 

HDPliler, Erdoğan’ı dinlemeye gelenlerle karşı karşıya geldi

 

Bu sırada Erdoğan’ın konuşma yapacağı binanın önünde toplanan Erdoğan destekçisi grupların karşısına Kürdistan, HDP, Kürdistan ve YPG bayraklı bir grup çıktı. Grup parti lehinde slogan atarak salon önüne gelen kalabalığın önünde protesto gösterisi yaptı.

Erdoğan yandaşlarının içine Kürdistan bayrağı taşıyan bir kişi girmeye çalışınca, alanda arbede yaşandı. Erdoğan yandaşları ile diğer grup arasında karşılıklı yumruklaşanlar görüldü. Araya giren Alman polisi, salon önüne gelen grubu salonun önünden uzaklaştırdı ve bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

Erdoğan salondaki konuşmasında son dönemdeki konuşmalarındaki gibi HDP ve CHP’ye yüklenirken Avrupa’daki vatandaşlar için entegrasyonun önemine dikkat çekti, Almanya’da yaşayan Türkiye göçmenlerinden “vatana faydalı olabilmek için” iyi Türkçe, Almanca ve İngilizce konuşmayı öğrenmelerini istedi.

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