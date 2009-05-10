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Politika

Erdoğan'ı ağlattılar!

Erdoğan'ın, Malatya'da annesi ile çekilen fotoğraflarının da bulunduğu sinevizyon gösterisini izlerken gözleri yaşardı

10 Mayıs 2009 03:00

Başbakan Tayyip Erdoğan, il kongresine katılmak için gittiği Malatya'da Anneler Günü nedeniyle gösterilen ve annesi ile çekilen fotoğraflarının da bulunduğu sinevizyon gösterisini izlerken duygulandı, gözleri yaşardı. 

Başbakan Erdoğan: Ana gibi yar olmaz

Konuşmasına Anneler Günü'nü kutlayarak başlayan Erdoğan, "Az önce çok duygulu bir sinevizyon izledik. Bugün Anneler Günü. Onlar bizim varlık sebebimiz. Bizim kültürümüzde her gün Anneler Günü'dür" dedi.

Erdoğan, daha sonra da muhalefet partilerine çattı. MHP'nin dışarıdan bakan atanmasından rahatsız olduğunu anımsatan Başbakan, şunları söyledi:
"Dışişlerini dışarıdan atadık bundan rahatsız olanlar var. Bizden önceki hükümetler 18 bakan atadı. Bizden önceki iktidar ekonomiden sorumlu bakan olarak Kemal Derviş'i dışarıdan atadı. Türkiye'de bir görevi yoktu. Ama şu anda bakan yaptığımız Ahmet Davutoğlu başdanışmanım ve büyükelçilik görevi vardı. Kendi alanında başarılı ile kendini ispatlamış olan bir arkadaşımızdır. Yasalarda yetki var, atadık niye rahatsız oluyorsun."

Başbakan, "Bu seçimde hükümetin yarısı gitti, bir dahaki seferde hepsi gidecek" diyen CHP lideri Deniz Baykal'ı da şöyle eleştirdi:
"Bu seçimde hükümetin yarısı gitti diye meydanlara koşanlar 10 yıllardır seçimlerdeki başarısızlıklarına rağmen koltuklarını terk etmeyecek kadar öz eleştirilerden yoksunlar. Bu kısır tartışmaların içinde yokuz ve asla almayacağız. Türkiye bizden hizmet bekliyor." (aa)

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