Erdoğan'ı 56 kez Antalya'ya beklerim

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün veto ettiği eski Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Akaydın, CHP’den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından dün basın toplantısı düzenledi.



Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, seçim gecesi sonuçların büyük ölçüde belli olmasının ardından ekranlara çıkarak yaptığı açıklamada, "Antalya’da anormal bir sonuç yaşandı" sözlerine değinen Akaydın, "Ben geçmişimde de çok şaşırttım. Ama o beni hiç şaşırtmadı" dedi.



Borçlara da destek istedi



AKP iktidarına, "Türel’in projelerine hükümet olarak destek oldularsa borçlarına da destek olsunlar" diye mesaj gönderen Akaydın, şöyle devam etti: "Başbakan benim de Başbakanım. Ben de sayın Başbakan’ın belediye başkanıyım. Menderes Türel zamanında 28 kere geldiyse benim zamanımda 56 kere gelsin. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığım dönemimde de Başbakan’la çalışmış olma alışkanlığım vardır. Benim lügatımda çatışma ve sürtüşme yoktur."



Adaletsizliğe uğramıştım



Akaydın, Akdeniz Üniversitesi’ne yeniden rektör olarak atanmamasına göndermede bulunarak "Rövanş alındı mı" şeklindeki bir soruya ise, "Ben bir adaletsizliğe uğradım. Bu adaletsizliğin cevabımı halkım verdi. Siyasette rövanşist duygularla davranmak doğru değildir" diye yanıt verdi.



