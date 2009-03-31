T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan'ı 56 kez Antalya'ya beklerim

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Akaydın, 'Başbakan Türel zamanında 28 kez geldiyse, şimdi 56 kez gelsin' dedi

31 Mart 2009 03:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün veto ettiği eski Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Akaydın, CHP’den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından dün basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, seçim gecesi sonuçların büyük ölçüde belli olmasının ardından ekranlara çıkarak yaptığı açıklamada, "Antalya’da anormal bir sonuç yaşandı" sözlerine değinen Akaydın, "Ben geçmişimde de çok şaşırttım. Ama o beni hiç şaşırtmadı" dedi.

Borçlara da destek istedi

AKP iktidarına, "Türel’in projelerine hükümet olarak destek oldularsa borçlarına da destek olsunlar" diye mesaj gönderen Akaydın, şöyle devam etti: "Başbakan benim de Başbakanım. Ben de sayın Başbakan’ın belediye başkanıyım. Menderes Türel zamanında 28 kere geldiyse benim zamanımda 56 kere gelsin. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığım dönemimde de Başbakan’la çalışmış olma alışkanlığım vardır. Benim lügatımda çatışma ve sürtüşme yoktur."

Adaletsizliğe uğramıştım

Akaydın, Akdeniz Üniversitesi’ne yeniden rektör olarak atanmamasına göndermede bulunarak "Rövanş alındı mı" şeklindeki bir soruya ise, "Ben bir adaletsizliğe uğradım. Bu adaletsizliğin cevabımı halkım verdi. Siyasette rövanşist duygularla davranmak doğru değildir" diye yanıt verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24