-ERDOĞAN: FÜZE KALKANI PROJESİ İÇİN TALEPTE BULUNULMADI KAZAN (A.A) - 15.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Füze Kalkanı Projesiyle ilgili, ''Bizden böyle bir talepte bulunulmadı. Lizbon Zirvesi'nde de böyle bir emrivakiyle karşı karşıya olmamız söz konusu değil'' açıklamasında bulundu. Başbakan Erdoğan, Ankara Lojistik Üssü ve Gümrük İdare Birimlerinin açılış töreninin ardından basın mensuplarının gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı. CHP'nin, Çankaya Köşkü'nde yapılacak 29 Ekim resepsiyonuyla ilgili eleştirilerinin ve gelen ''farklı açıklamaların'' hatırlatılması üzerine Erdoğan, şunları söyledi: ''Orada herhangi bir düşünce, fikir olgunluğunun olmadığını gösteriyor. Bakıyorsunuz halk oylaması öncesinde meydanlarda neler konuşuldu ama şimdi bir Abant'a gittiler bu işleri çözmek için, çözüm ararken çözümsüzlüğe mahkum oldular. Bakın, Grup Başkanvekili çıkıyor diyor ki 'katılmıyoruz.' Eline alıyor bir davetiye gösteriyor ve o gösterdiği davetiyenin öncesine de bakmıyor. Halbuki Sayın Demirel döneminde de davetiye aynı metinle yazılmış, Sayın Özal döneminde aynı metin yazılmış, Sayın Gül döneminde de aynı metin yine yazılıyor ama 'bir yerlerden bir şeycikler çıkarabilir miyiz' gayreti içerisinde olan ve gerek bu tür Çankaya vesaire gibi yerlerin protokol çalışmalarından bihaber olanlar, kalkıp bu tür açıklamalarla kendilerini açığa düşürüyorlar. Yine kendilerini açığa düşürdüler. Aynı şeyi yine Çankaya Köşkü'ne gidip gitmeme noktasında 'acaba burayı nasıl karıştırırız, burayı nasıl kurcalayabiliriz...' Bundan dolayı bu yasakçı zihniyet burada yine kendini ortaya koymuş oldu. Samimi olmak gerekiyor, samimi yaklaşmak gerekiyor. Dolayısıyla benim Başbakanlıktaki makamıma herkes gelebilir ve Çankaya'daki Köşke de herkesin gidebileceğine zaten inanıyorum. Ki bunu Cumhurbaşkanımız başında itibaren eşiyle de ortaya koymuştur. Göreve geldiği andan itibaren de kapısını herkese açmıştır. Bunda kaçılacak bir şey yok.'' Başbakan Erdoğan, Türkiye'ye Füze Kalkanı oluşturulmasına ilişkin soruyu yanıtlarken de ''Bize henüz yapılmış bir teklif bu konuda yok, bir talep yok. Bir talep olmadığı için de şu anda bir açıklama yapmayı gereksiz görüyorum'' diye yanıtladı. Erdoğan, bir gazetecinin, ''Lizbon'da NATO toplantısı olacak. O zaman Füze Kalkanı Projesi konusunda Türkiye'nin nasıl bir tavrı olacak? Konu şu anda tartışılıyor?'' sorusu üzerine, ''Tartışılması bizi ilgilendirmez. Bizden böyle bir talepte bulunulmadı. Lizbon Zirvesi'nde de böyle bir emrivakiyle karşı karşıya olmamız söz konusu değil'' dedi. ''Zirveye siz mi katılacaksınız?'' sorusu üzerine de Erdoğan, ''Şu anda öyle gözüküyor'' yanıtını verdi. Başbakan Erdoğan, soruların ardından karayoluyla Kızılcahamam'a giderken makam aracını durdurdu ve Kazan'da oturan yaşlı bir kadınla sohbet etti. Yaşlı kadın, daha önce ağırladığı Başbakan Erdoğan'ı evine yemeğe davet etti. Ancak Başbakan Erdoğan'ın, ''yaşlı kadına şu anda vaktinin olmadığını ama pazar günü sona erecek AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısından sonra kendisini ziyaret edebileceğini söylediği'' öğrenildi. Başbakan Erdoğan, AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantı'sına katılmak üzere Kızılcahamam'a geldi.