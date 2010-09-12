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Politika

ERDOĞAN: ''DARBE ANAYASASINDAN KURTULDUK'' İSTANBUL (A.A)

12 Eylül 2010 03:00

-ERDOĞAN: ''DARBE ANAYASASINDAN KURTULDUK'' İSTANBUL (A.A) - 12.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Darbe anayasasıyla kirlenen 12 Eylül tarihi, bu halk oylamasıyla demokrasi için bir milat olarak tarihe bir parlak sayfa açmış, bu olumsuzluktan kurtulmuştur. Türkiye'de artık vesayet rejimi tarihe karışacaktır. Türkiye'de artık zihniyet itibariyle darbe heveslilerinin hevesleri kursağında kalacaktır'' dedi.  Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, ''Demokrasi halkın iradesini kabullenmekle, bu iradeyi yönetime yansıtmakla, her türlü farklılığı siyasal sürece katmakla anlam kazanır. Halk oylamasında iradesini ortaya koyan vatandaşlarımız öncelikle Türk demokrasisine olan güvenlerini ortaya koymuşlar. Demokrasime güç vermişlerdir. 12 Eylül günü kazanan demokrasimiz olmuştur. Değişimin demokrasi içinde gerçekleşebileceği bir kez daha görülmüştür. Demokrasiye olan inanç, demokrasiye olan güven bir kez daha ortaya çıkmıştır. Her türlü sorunun çözüm yerinin demokratik siyaset olduğu, demokrasi içinde her meseleyi çözüm yoluna koyabileceğimiz bir kez daha anlaşılmıştır'' dedi.

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