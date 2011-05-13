-ERDOĞAN'DAN ZEYBEK'E DAVA ANKARA (A.A) - 13.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün Kütahya'nın Simav ilçesinde yaptığı konuşmada, ''Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı angut olarak ilan ediyorum'' diyen Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek'e 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Başbakan Erdoğan'ın avukatları Fatih Şahin, Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan'ın hazırladığı dava dilekçesinde, Zeybek'in, dün Kütahya'nın Simav ilçesinde vatandaşlara seslendiği belirtildi. Dilekçede, Zeybek'in konuşmasındaki, ''Bakınız; Demokrat Parti iktidarlarında hayvancılık o kadar güçlüydü ki dışarıya ihraç edilirdi, dışarıya kaçırılırdı, kaçakçılık vardı. Ama şimdi kurban kesmek için bile bu angut, bu angutlar, angus sığırları getiriyorlar. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı angut olarak ilan ediyorum. Beni mahkemeye versin. Mahkemeye versin, onun angut olduğunu ispat edeceğim'' ifadelerine yer verildi. ''Angut'' ifadesinin, Türk Dil Kurumu Güncel Sözlüğü'nde, ''ahmak, kaba saba'' anlamına geldiğine ve halk arasında da bu anlamda kullanıldığına dikkat çekilen dava dilekçesinde, şunlar kaydedildi: ''Davalı (Zeybek), dava konusu ifadeleri ile eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını ağır bir biçimde aşmış, konuyla, konunun açıklanış biçimi arasındaki düşünsel bağ ortadan kalkmıştır. Davalının kasıtlı olarak hareket ettiği ve dava konusu ifadelerle açıkça hakaret etmeyi, aşağılamayı, müvekkil Sayın Erdoğan'ın kişilik haklarının toplum katında zedelenmesini, müvekkilimizin toplumun husumetine ve kinine maruz kalmasını amaçladığı açıkça ortadadır. Bu durum; davalının dava konusu ifadesi devamında sarf ettiği, 'mahkemeye versin, onun angut olduğunu ispat edeceğim' ifadesiyle de açıkça ortadadır. Bunun içindir ki bu sözlerin düşünce açıklaması olarak kabulü olanaksızdır. Aksi halde toplumda bir kargaşa ortamı yaratılmış olur. Bu denli ağır hakaretlerin düşünce açıklaması olarak kabulü halinde, kişilik değerlerinin hukuk ve anayasal güvenden yoksun kalacağı açıktır.'' Dava dilekçesinin son bölümünde, DP Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek'ten, haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte 100 bin lira manevi tazminat talebinde bulunuldu.