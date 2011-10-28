-Erdoğan'dan yeni anayasa vurgusu ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, milletçe yeni bir anayasa yapma yolunda büyük bir toplumsal iradenin tezahür ettiği bir ortamda kutlanan bu Cumhuriyet Bayramı'nın, bütün millet açısından ayrı bir önem taşıdığını belirterek, ''Çağdaş ve evrensel değerler çerçevesinde hazırlayacağımız bir anayasa, hem aziz milletimizi birbirine daha da kenetleyecek hem de Cumhuriyetimizin temellerini çok daha sağlam, çok daha sarsılmaz bir hale getirecektir'' dedi. Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyetin ilanının 88. yıl dönümünün büyük bir sevinç ve gururla kutlandığını, milletçe bu heyecanı paylaştıklarını belirtti. Cumhuriyetin ilanının, Türkiye'nin tarihinde çok önemli bir dönüm noktasını oluşturduğunu anımsatan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: ''Büyük özverilerle yürütülen bağımsızlık mücadelemizin sonunda milletin iradesini esas alan, milletin iradesini temsil eden Cumhuriyet rejimine geçilmiştir. Böylece milletimiz kendi geleceğini ve kaderini bizzat kendisinin belirlediği bir yönetim şeklini benimsemiştir. Geçen 88 yıl içerisinde Cumhuriyetimizin kazanımları, geri dönüşsüz bir şekilde milletimiz tarafından derinlemesine özümsenmiş ve sahiplenilmiştir. Cumhuriyet, öte yandan milletimizin çağdaş uygarlığın bir parçası olma arzusunun da bir göstergesidir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ülkemiz kalkınma, ilerleme, modernleşme yolunda çok önemli adımlar atmış ve çağdaş dünyanın saygın bir üyesi haline gelmiştir.'' -''Aydınlık yarınlarımızı hep birlikte kuracağız''- Başbakan Erdoğan, yeni anayasa konusuna değindiği mesajında, şunları kaydetti: ''Milletçe yeni bir anayasa yapma yolunda büyük bir toplumsal iradenin tezahür ettiği bir ortamda kutladığımız bu Cumhuriyet Bayramı, bütün milletimiz açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Çağdaş ve evrensel değerler çerçevesinde hazırlayacağımız bir anayasa, hem aziz milletimizi birbirine daha da kenetleyecek, hem de Cumhuriyetimizin temellerini çok daha sağlam, çok daha sarsılmaz bir hale getirecektir. Katılımcı bir demokrasiyle taçlandırdığımız bir Cumhuriyet, insanlığın yepyeni ufuklara doğru yol aldığı 21. yüzyılı kucaklamamızı sağlayacaktır.'' Erdoğan, hızlı bir dönüşüm geçiren dünyada, Türkiye'nin öneminin her geçen gün arttığını, Türkiye'nin sadece bölgesel bir güç olmakla kalmayıp küresel bir güç haline geldiğini ifade ederek, ''Bütün bir milletçe el birliği ve gönül birliğiyle çalışmayı sürdürecek olursak çok daha güçlü ve çok daha müreffeh bir ülke haline gelmemizin önünde hiçbir engel yoktur. Farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, gönüllerimizi kaynaştıran büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçıları olan bizler kardeşçe birbirimizi kucaklayarak, birbirimize sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarımızı hep birlikte kuracağız'' değerlendirmesinde bulundu.