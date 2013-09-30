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Erdoğan'dan 'Yavuz Sultan Selim' açıklaması

B aşbakan Erdoğan, 'Bu kurbanda artık tamamen ülkemizdeki yetiştirdiğimiz hayvanları vatandaşımızın huzuruna getiriyoruz. İthal hayvan yok' dedi

30 Eylül 2013 09:26

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 3. köprüyle ilgili 'Niye bunun adını Yavuz Sultan Selim koydunuz' dendiğini söyleyen Erdoğan, "Ne olacaktı? Oturduk, konuştuk, istişaremizi yaptık, dedik ki; 'Buranın adını da Yavuz Sultan Selim Köprüsü koyalım.' Biz ecdadımızla büyüdük, ecdadımızla övünüyoruz" dedi.

Başbakan Erdoğan, Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın gündeminde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hala dışarıdan hayvan getiriyorlar" sözü ile 3. köprüye verilecek isim vardı.

Bu Kurban Bayramı'nda, tamemen ülkede yetiştirilen hayvanların satışta olacağını söyledi.

Başbakan Erdoğan, CHP liderini kastederek, "Dün çok enterasan, Trakya'da konuşuyor söylediği şu, 'Hala dışarıdan hayvan getiriyorlar.' Biz, bıraktık bu işi, şimdi hayvan getirmiyoruz" diyen Erdoğan şunları söyledi:

"Getirilmesi gerekirse yine getiririz. Ama bakın şimdi bu kurbanda artık tamamen ülkemizdeki yetiştirdiğimiz hayvanları vatandaşımızın huzuruna getiriyoruz. İthal hayvan yok. Belki de kısa bir zaman içerisinde ihraca başlayacağız. Bunun adımlarını, bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bu konudaki hassasiyetimiz ortadadır.

Bütün mesele halkımıza daha ucuza hayvanı getirebilmek, daha ucuza kesim yaptırabilmek, daha ucuza et yedirebilmektir. Kıymasından bonfilesine kadar bunun hepsini sağlayabilmektir. Fiyatlara bakıldığında buradaki limiti görmek zaten mümkündür."

 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

 

 

AKP döneminde yaşanan diğer ekonomik gelişmeler hakkında da bilgi veren Erdoğan, yapılan hizmetleri görmeyen bir muhalefetin olduğunu söyledi.

3. köprüyle ilgili 'Niye bunun adını Yavuz Sultan Selim koydunuz' dendiğini söyleyen Erdoğan, "Ne olacaktı? Oturduk, konuştuk, istişaremizi yaptık, dedik ki; 'Buranın adını da Yavuz Sultan Selim Köprüsü koyalım.' Biz ecdadımızla büyüdük, ecdadımızla övünüyoruz. O kısa padişahlığında ülkemizi nereden nerelere getirdi. İnkar mı edecektik onları. Onları hatırlamak için bu isimlerle yad ediyoruz" şeklinde konuştu.

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