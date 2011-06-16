-ERDOĞAN'DAN YARALI POLİSE ZİYARET ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Hopa ilçesinde, miting sonrası AK Parti konvoyuna yapılan taşlı saldırıda yaralanan polis memuru Servet Erkan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Başbakan Erdoğan'ın, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören polis memuru Erkan'ı ziyareti yaklaşık yarım saat sürdü. Polis memuru Erkan, Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından bugün sabah saatlerinde Ankara'ya getirilerek Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırılmıştı.