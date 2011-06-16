T24 LogoT24 Logo
Politika

ERDOĞAN'DAN YARALI POLİSE ZİYARET ANKARA (A.A)

16 Haziran 2011 01:59

-ERDOĞAN'DAN YARALI POLİSE ZİYARET ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Hopa ilçesinde, miting sonrası AK Parti konvoyuna yapılan taşlı saldırıda yaralanan polis memuru Servet Erkan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Başbakan Erdoğan'ın, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören polis memuru Erkan'ı ziyareti yaklaşık yarım saat sürdü. Polis memuru Erkan, Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından bugün sabah saatlerinde Ankara'ya getirilerek Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırılmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24