-ERDOĞAN'DAN VATANDAŞLARA SİMİT ANKARA (A.A) - 18.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hisarcıklıoğlu Camii'nde kıldı. Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına verilen aradan sonra Hisarcıklıoğlu Camii'ne geldi. Burada cuma namazı kılan Başbakan Erdoğan, camiden ayrılırken bir simitçiden simit aldı. Erdoğan, basın mensupları ve bazı vatandaşlara da simit ikram etti. Bu arada basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Erdoğan, Ankara simidini sevdiğini söyledi. İstanbul simidi ile Ankara simidinin tatlarının farklı olduğunu belirten Başbakan Erdoğan, simidi eski kaşarla yemeyi sevdiğini ifade etti.