Erdoğan'dan vatandaşlara 'istihbarat' çağrısı: Mahallenizde tanıdığınız, bildiğiniz kişileri bildirin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturmalarla ilgili olarak vatandaşlara 'istihbarat sağlayın' çağrısı yaptı. Erdoğan, "Milletimiz, nerede olursa olsun tanıdığı, bildiği, burada yanlış hareketlenme var gibi bilgileri aldığı anda bunları güvenlik güçlerimize bildirmelerinde çok fayda var" dedi.

Darbe girişiminin ardından başlayan 'FETÖ/PDY' soruşturmasında 21 bin 640 kişi tutuklanmıştı. Erdoğan, "TSK'nın, emniyetin, yargının, kamuda bunların tamamen temizlendiğine inanmıyorum, çalışmalar devam edecek" dedi.

Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının önünde yaptığı açıklamaların ilgili bölümü şöyle:

Milletimiz, nerede olursa olsun tanıdığı, bildiği, burada yanlış hareketlenme var gibi bilgileri aldığı anda bunları güvenlik güçlerimize bildirmelerinde çok fayda var. En önemli istihbarat insan istihbaratıdır. Bunları mahallelerinde fark eden vatandaşlarımız emniyete bildirdikleri anda atılacak adımlar daha seri olacaktır. Bunu kimse ispiyonlama olarak değerlendirmesin. İstihbaratın en önemli ayaklarından birisi de budur.

Şu an önümüzde bulunduğumuz İBB binası 15 Temmuz'da gazi bir belediye olmuştur. Burada 17 kişi şehit oldu. Az önce görüntüleri izlediğimiz anda şok olmamak mümkün değil. TSK'nın içine sızmış, asker giysisi içerisindeki teröristlerin şu arkamızdaki sütunların arkasına sığınarak nasıl nokta atışı yaptıklarını izleyerek görme fırsatı buldum. Temenni ederim ki bundan sonra böyle şeylere rastlamayız. Bu gafiller, umarım bu yanlışı bundan sonraki süreçte yapmazlar. TSK'nın, emniyetin, yargının, kamuda bunların tamamen temizlendiğine inanmıyorum, çalışmalar devam edecek.