Erdoğan'dan uçuşa yasak bölge teklifi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Türkiye sınırının IŞİD'den temizlendiğini belirterek, "bu gölgenin uçuşa yasak bölge haline getirilmesi için çalıştıklarını" söyledi. Erdoğan, "Sayın Obama’ya da, Putin’e de teklifim budur, koalisyon güçleriyle bu sağlanabilir. Mutabakat halindeyiz, süreci de böylece çalıştırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesi için bulunduğu Çin'den Türkiye'ye dönmeden önce basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'a, ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptıkları görüşmede Türkiye'nin 13. gününe giren Fırat Kalkanı Harekâtı soruldu. Erdoğan, Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerini kastederek ılımlı muhaliflerle birlikte Azez-Cerablus hattının birleştirildiğini ve bu bölgeden IŞİD'in temizlendiğini söyledi. Erdoğan, "O bölgenin süratle uçuşa yasak bölge haline getirilmesi için çalışıyoruz. Sayın Obama’ya da, Putin’e de teklifim budur, koalisyon güçleriyle bu sağlanabilir. Mutabakat halindeyiz, süreci de böylece çalıştırıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye’nin kuzeyindeki bu operasyonlarımız Suriye’nin toprak bütünlüğüne Türkiye’nin bir müdahalesi değil. Cerablus bizim sınırımız. Maalesef aylardır buradan topraklarımıza atışlar yapıldı. En son bir düğünde 14 yaşında çocuğun bedenine bombalar bağlanmak suritiyle bombalar patlatılmış, 56 kişi ölmüştür. 100’e yakın da yaralı var. Bu ailelerin yaralılarını ziyaret ettim, hallerini gördüm. Dayanılır, katlanılır bir şey değil. Bu olay bizim için kesin bir başlangıç olmuştur. Cerablus’a Suriye’deki Cerablus’un halkı olan ılımlı muhaliflerle girdik. Böylece Cerablus’tan DAİŞ’İ atmış olduk. Tamamiyle boşaltıldı oralar. Kendi insanı oraya yerleşti. Yaklaşık 100 bin nüfusu olan Cerablus sakinleri çocuklarıyla güle oynaya oraya yerleşti. Bu arada yeni bir hamle de Kilis’in karşısında Çobanbey, Rai denilen bir bölge var. Oradan da girerek, yine ılımlı muhaliflerle girmek suretiyle 90 kilometrelik bölge de DAİŞ’ten temizlendi. Buralar Fırat’a kadar temizlenmiş durumda. Gerek bizdeki bulunan Suriyeli vatandaşlar, gerekse de iltica etmek isteyenler daha rahat bir şekilde orada yaşama imkânı bulacaklar. O bölgenin süratle uçuşa yasak bölge haline getirilmesi için çalışıyoruz. Sayın Obama’ya da, Putin’e de teklifim budur, koalisyon güçleriyle bu sağlanabilir. Mutabakat halindeyiz, süreci de böylece çalıştırıyoruz."

Halep'te ateşkes için işbirliği

Erdoğan'a, "Suriye’deki savaş konusunda Çin ve Türkiye arasında işbirliği var mı?" diye de soruldu. Erdoğan bunun üzerine şunları söyledi:

"Tabii ki Çin ile de görüşmelerimiz oluyor ancak fiili olarak bir işbirliği Çin ile söz konusu değil. Bölgede koalisyon güçleri ile bir işbirliğimiz var. Bunlar da daha çok NATO ülkelerinden oluşuyor. Rusya ile de özellikle Halep bölgesinde bir işbirliği çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Bir an önce bölgede bir ateşkesin ilân edilmesi için çalışmanın içerisindeyiz. ABD, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlarımız çalışıyor. Kurban Bayramı öncesi bu ateşkesi temenni ederim sağlamak suretiyle Halep’i bu bombardımandan kurtarırız. Yaşam mücadelesi verenlere Kızılay ile yardımlarımızı ulaştıralım istiyoruz."