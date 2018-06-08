Erdoğan'dan tutuklu gazetecileri soran öğrenciye: Özgür olmadıklarını sana kim söylüyor, ispatını yap!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’la birlikte Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenledikleri sahura katılan öğrencilerden birinin ‘basın özgürlüğü’ eleştirisine, “Bir Cumhurbaşkanına kendi mekânında böyle bir soruyu soracak kadar özgürsün” cevabını verdi.

Bir gazetecinin özgürlük alanının bir başkasının özgürlük alanına kadar olduğunu savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Benim ailemi her türlü hakarette yerin dibine sokan bir gazeteci yasalar içinde tutuklanıyorsa, siz ona hâlâ 'gazetecinin özgürlüğü' mü diyeceksiniz?” diye sordu.

"Bankamatikleri soyanları, insan öldürenleri biliyor musun?"

Cumhurbaşkanı, öğrencinin tutuklanan veya mesleğinden atılan gazeteciler olduğunu hatırlatması üzerine ise, “Gazetecilerin özgür olmadığını sana kim söylüyor, bana bunun ispatını yap. Şu anda medya mensubu olup silah taşımaktan dolayı içeride olanları biliyor musun? Ama ne var elinde, sarı basın kartı var. Bankamatikleri soyanları biliyor musun, insan öldürenleri biliyor musun? Bunların hepsinin dosyası Adalet Bakanlığı'nda var” dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:

“Eğer benim özgürlük alanıma giriyorsa, Cumhurbaşkanına hakaret ediyorsa, Başbakana hakaret ediyorsa, özgürlük olmaz bu. Kusura bakmasınlar, Türkiye bir hukuk devleti.”