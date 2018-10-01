Erdoğan'dan Türkiye'nin alamadığı EURO 2024 hakkında açıklama: Neticede masraftan kurtulmuş olduk

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan EURO 2024’ün Almanya’ya verilmesi ile ilgili olarak, "Açık konuşayım. Çok da önemsemedim. Bu hep böyle dönüyor. Neticede masraftan kurtulmuş olduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ziyareti sonrası Türkiye dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar da Erdoğan'ın ifadelerini bugünkü köşesine taşıdı. Munyar EURO 2024 ile ilgili olarak şunları aktardı:

Soru: Euro 2024’ün Almanya’ya gitmesinde lobilerin etkili olduğu iddiaları var...



Açık konuşayım. Çok da önemsemedim. Bu hep böyle dönüyor. İki Avrupa, bir Dünya Kupası’nı aynı ülkede yapıyorsun. Türkiye’ye gelince şöyle böyle diyorsun. Tesis ise bizim şu anda Almanlardan geri kalan bir halimiz yok. Çok modern tesislerimiz var. Kilometre olarak çok daha uygun. Hayırlı olsun.

Neticede masraftan kurtulmuş olduk.