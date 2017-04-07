Erdoğan'dan Trump'ın 'askeri müdahale' sinyaline destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de olas 'askeri müdahale' için yeşil ışık yaktığı haberleri sonrası Türkiye'nin "üzerine düşeni yapmaya hazır" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teşekkür ederim ama lafta kalmasın. Eğer bu hakikaten icraat ortaya konulursa, biz de Türkiye olarak, bize ne düşüyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Salı günü Suriye'nin İdlib bölgesindeki Han Şeyhun kasabasına yönelik saldırı sonucunda 20'si çocuk en az 72 kişi hayatını kaybetmişti. ABD Başkanı Trump, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı kimyasal silah kullanmakla suçladığı açıklamasında, Suriye liderinin "kırmızı çizgiyi aştığını" söylemişti.

Perşembe günü Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamalara göre Trump yönetimi, saldırıya karşılık olarak verilebilecek 'olası yanıtları' tartışıyor.

Beyaz Saray, Donald Trump'ın bir süredir dünya liderleriyle Suriye'de "güvenli bölge oluşturulması olasılığını konuştuğunu" açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da, saldırıların arkasında Esad rejiminin olduğuna dair "akıllarında şüphe bulunmadığını" ifade etti. Tillerson, "Böyle ciddi bir meseleye ciddi bir yanıt verilmesi gerekir" dedi.

"Rusya hükümetinin Esad hükümetine devam eden desteğini yeniden gözden geçirmeli" diye konuşan Tillerson sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esad'ın gelecekteki rolü belirsiz ve bu eylemleriyle Esad'ın Suriye halkının yönetilmesinde hiçbir rolü olmayacak gibi görünüyor."

BBC ve CNN de, bugün yayımladığı haberlerinde, Donald Trump yönetiminin Esad güçlerine karşı 'askeri müdahale' ile karşılık vermeyi düşündüğünü belirtti.

BBC'nin haberine göre Kongre üyesi Cumhuriyetçiler arasında sağlık politikalarına ilişkin temaslar sırasında, Suriye'ye bir müdahale için olası seçenekler tartışılıyor. Ancak yakın zamanda bir karar verilmesi ya da bölgeye saldırı gerçekleştirilmesi çok mümkün görünmüyor.

CNN International'ın Perşembe günü yayınlanan ve ismi açıklanmayan Washington kaynaklarına dayandırdığı habere göre Trump, ABD Kongresi üyelerine bu ihtimalden bahsetti ancak henüz resmi bir karar vermedi. Haberde Trump'ın Savunma Bakanı James Mattis'le bu konuda temasları sürdürdüğü kaydedildi.

Ajanslar da kaynaklarına dayandırdıkları haberlerinde, Pentagon ile Beyaz Saray arasında olası karşılığın ne olacaüğı konusunda görüşmelerin başladığını bildirdiler.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Kanal 7 - Ülke TV ortak canlı yayınında konuşan Erdoğan, "Biz bundan asla çekinmeyiz, kim olursa olsun çekinmeyiz. Amerika başta olmak üzere, tüm koalisyon güçleri biraraya gelelim" diye konuştu.

Erdoğan Trump'ın olası askeri eylemlerine ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le temaslarını hatırlatırken, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"… Sayın Putin hala 'bu işin arkasında Esed var mı yok mu?'… Bunu halen iki gündür, üç gündür anlamıyorsa bu bizim için de üzücüdür. Bunları süratle bizim aşmamız lazım, kararımızı vermemiz lazım. Dost kimdir, düşman kimdir, bölgedeki virüs kimdir, bunu artık lütfen öğrenelim, ona göre de artık adımımızı atalım."

Esad kimyasal silah kullandığı iddialarını reddediyor. Rusya da gazların muhaliflerden yayılmış olabileceğini söylüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önce bu saldırı için Esad rejimini suçlamıştı.

Trump yönetimi daha önce Beşar Esad'ın devrilmesinin öncelikleri olmadığını açıklamıştı.

İdlib saldırısı sonrası Washington'daki basın toplantısındaysa, selefi Barack Obama'nın ifadelerine gönderme yapan Donald Trump, "Masum çocukları, masum bebekleri, küçücük bebekleri öldürdüğünde, pek çok sınırı aşarsın" dedi.

ABD eski Başkanı Barack Obama, Suriye'de kimyasal saldırı kullanılmasının 'kırmızı çizgisi' olduğunu söylemiş ve bu gerçekleşirse müdahale edileceği uyarısında bulunmuştu.

Trump, saldırı sonrası "Suriye'ye ve Esad'a karşı tavrını değiştiğini" de söyledi. Suriye'ye yönelik politika değişikliği olup olmadığı yönünde daha önceki bir soruya ise,"Göreceksiniz" şeklinde yanıt verdi.