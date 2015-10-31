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Erdoğan'dan The Economist'e: Size ne! Siz kendi ülkenizdeki seçimlerle ilgilenin!

Erdoğan, İngiliz The Economist Dergisi'nin, "Türkler, 1 Kasım’da Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy vermemeli" ifadelerine tepki gösterdi

31 Ekim 2015 16:29

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Sultan Zorda” başlığıyla yayımlanan yazıda  “Türkler, 1 Kasım’da Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy vermemeli. Erdoğan artık ülkesi için iyi değil” ifadelerini kullanan İngiliz The Economist Dergisi'ne tepki gösterdi. Erdoğan, "Size ne. Siz kendi ülkenizdeki seçimlerle ilgilenin. Ama Türkiye'deki seçimlerle ilgili benim ismimi zikrederek, parti ismi kullanarak 'sakın oraya vermeyin' yaklaşımı çok ciddi. Bunun siyasi ahlakla uyuşur bin yanı yoktur" dedi. 

Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıkarak Sarıyer'deki Rumelihisarı Müzesi'ne gitti. Müze içinde yer alan Fetih Mescidi'ndeki öğle namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, şöyle konuştu:

Söyleyeceğim tek şey şudur. her şeyden önce tüm vatandaşlarıma 'Birliğimizi beraberliğimizi bozmadan herkes iradesini kullanmalı. Bu akşama kadar tüm liderler her şeyi söylediler. Burada vatandaşlarımız kime nasıl oy kullanacağı tercihini de son ana kadar yapacaktır. Tercihe de hep beraber saygı duyacağız. 

"Milli birliği bozmaya gayret eden içeride ve dışarıda bazı odaklar var"

Şunu unutmayalım ülkemizin milli birliğini beraberliğini bozmaya gayret eden odaklar var. İçeride var, dışarıda var. Son dönemde dışarıdaki bazı uluslararası medya kuruluşlarının üst akıldan aldığı talimatla gerek şahsıma, gerek bazı siyasi partilere yönelik açıklamaları herhalde siz de okuyorsunuz. Bunlar manidardır. Size ne. Siz kendi ülkenizdeki seçimlerle ilgilenin. Ama Türkiye'deki seçimlerle ilgili benim ismimi zikrederek, parti ismi kullanarak 'sakın oraya vermeyin' yaklaşımı çok ciddi. Bunun siyasi ahlakla uyuşur bin yanı yoktur. Biz ülkede birliğimizi koruyacak şekilde, terör örgütlerine fırsat vermeyecek şekilde, teröre sırt dayananlara fırsat veremce şekilde inşallah bu nokta anlamlı bir oylamaya gidilir. Bu seçim istikrar ve güvenin devamına yönelik bir seçimdir. İstiyorum ki istikrar kazansın, güven kazansın, Türkiyemiz kazansın.

 

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