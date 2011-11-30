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Politika

Erdoğan'dan teşekkür telefonu İSTANBUL (A.A)

30 Kasım 2011 19:14

-Erdoğan'dan teşekkür telefonu İSTANBUL (A.A) - 30.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği sindirim sistemi ameliyatı nedeniyle ''geçmiş olsun'' dileklerini iletmek üzere arayan, ancak görüşemeyen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i telefonla arayarak teşekkür etti.  Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, evinde istirahat eden Başbakan Erdoğan, hastanede bulunduğu sırada kendisini telefonla arayan, ancak görüşemeyen Orgeneral Necdet Özel'i arayarak teşekkür etti. Bu arada, Başbakan Erdoğan'ın ameliyat sonrası enfeksiyon kapma riski nedeniyle ziyaretçi kabul edilmediği belirtildi. ''Geçmiş olsun'' ziyareti amacıyla Üsküdar'daki konuta gelen, ancak görüşemeden dönenlerin mesajlarını yazmaları amacıyla konutun bulunduğu caddenin kenarına bir defter açıldı. Deftere ilk olarak, başbakanlık muhabirlerince ''Geçmiş olsun'' dilekleri içeren mesajlar yazıldı.

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