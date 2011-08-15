-Erdoğan'dan teröre sert tepki ANKARA (A.A) - 14.08.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bu mübarek Ramazan gecesinde, Ramazana hürmeten biz şu anda sabrediyoruz ama Ramazanın bitiminden sonra bilesiniz ki bu ülkede barışın miladı, bu barış ayıyla beraber, bu dayanışma ayıyla birlikte çok daha farklı olacak'' dedi. ''Şu mübarek Ramazan ayında maalesef yavrularımız şehit ediliyor ve yavrularımızı şehit eden bu bölücü terör örgütüne karşı, bizler şu anda bu mübarek ay vesilesiyle sabırla devam ediyoruz'' diyen Erdoğan, şunları söyledi: ''Ama unutmayın bizim medeniyetimizin geçmişinde, o cehalet döneminde bile kimse kimseye kurşun atmaz, kan dökmezdi. İşte bu bölücü terör örgütü ve onların siyasi uzantıları bakınız neler yapıyorlar. Daha dün 3 tane yavrumuzu şehit ettiler. Bakınız, unutmayın artık yine açık söylüyorum, bıçak kemiğe dayanmıştır diyorum ve bu ülkede bölücü terör örgütüyle arasına mesafe koymayanlar da bu suça iştirak ediyorlar, bunu da buradan açıklamak istiyorum ve onlar da bunun bedelini ödemeye mahkum olacaklardır.'' Erdoğan şöyle devam etti: ''Bu ülkede barışa gölge düşürenler, kan dökerek özgürlükten bahsedenler kaymakamımızı, askerlerimizi, sağlık memurumuzu kaçıranlar, bunları kaçırmak suretiyle eğer bu ülkede bizlerin teslim olacağını, eyvallah edeceğimizi zannediyorlarsa bunu bizden beklemesinler. Açık söylüyorum, bıçak kemiğe dayanmıştır, ne derlerse desinler, neyi söylerlerse söylesinler, bunun faturası ağır olacaktır.''