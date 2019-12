-ERDOĞAN'DAN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜK VURGUSU ANKARA (A.A) - 08.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Günümüzde kalıcı istikrar halkın huzur, refah, güvenlik, mutluluğun güvence altına alınmasıyla mümkündür. Bunun da yolu insanların temel hak özgürlüklerine saygı gösterilmesinden geçmektedir'' dedi. Başbakan Erdoğan ve Bahreyn Veliaht Prensi ve Başkomutan Yardımcısı Salman Bin Hamad Al-Khalifa ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlediler. Türk ve Bahreyn halkı arasında her geçen gün gelişmekte olan ilişkilerle birlikte, gerek siyasi, askeri alanda gerekse ekonomik, ticari ve kültürel alanda ilişkilerin her geçen gün arttığına işaret eden Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''İlişkilerimizi daha da ileri götürmek üzere son dönemlerde en üst düzeyde yapılan ziyaretler, bizim iş adamlarımız arasındaki gelişmeleri de artırmaktadır. Bu sağlam zemin üzerinde Bahreyn ile mevcut ilişkilerimizi ortak çıkarlarımız doğrultusunda ilişkileri geliştirmeyi ve güçlendirmeyi arzu ediyoruz. Bu arzunun Bahreynli kardeşlerimiz tarafından paylaşıldığını ifade ediyoruz. -BÖLGESEL KONULAR- Erdoğan, Bahreyn Veliaht Prensi Al-Khalifa ile iki ülkeyi yakından ilgilendiren uluslararası konuları da değerlendirme fırsatı bulduklarını ifade ettiği açıklamalarını şöyle sürdürdü: ''Bu çerçevede başta Tunus ve Mısır olmak üzere bölgemizdeki çeşitli ülkelerde son dönemde yaşanan gelişmeleri ele aldık. Ve dost ve kardeş ülkelerde çok sayıda can kaybına, bunun yanında binlerce insanın yaralanmasına vesile olan bu gelişmelerden duyduğumuz kaygıyı ve üzüntüyü paylaştık. Tabii ki günümüzde kalıcı istikrar halkın huzur, refah, güvenlik ve mutluluğunun güvence altına alınmasıyla mümkündür. Bunun da yolu insanların temel hak özgürlüklerine saygı gösterilmesinden geçmektedir. Elbette temel hak ve özgürlüklerin kullanılması kaos ve anarşiye dönüşmemeli... Bu süreçte, katiyen şiddete başvurulmamalıdır. Bu çerçevede Velihat Prens Sayın Salman ile görüşmemizde demokratikleşme ve reformlar yönünde atılan adımların önemine işaret ettik. Bahreyn'de sürdürülen demokratik reform sürecini takdirle izlediğimiz, Bahreynli kardeşlerimizin çabalarını desteklediğimizi de özellikle ifade ettim. Ortadoğu barış süreci, Lübnan, Irak, Afganistan ve İran gibi bölgesel konulara ilişkin güncel gelişmeleri içeriyor ve bunları da kısa da olsa değerlendirdik... Önümüzdeki Nisan ayında Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreterliği görevini Bahreyn'li Dr. Raşit El Zeyani üstlenecektir. Bu bağlamda görüşmemizde bu konsey ile kurumsal düzeyde geliştirmekte olduğumuz ilişkilere önem atfettiğimiz ifade ettik.'' Başbakan Erdoğan, Salman Al-Khalifa'nı ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. -SORULAR- Bahreynli bir gazetecinin iki ülke arasındaki ticaret ilişkinin nasıl olacağına yönelik sorusu üzerine Erdoğan, Türkiye'nin müteahhitlik sektöründe dünyada önemli bir konumda olduğunu dile getirdi. Türk müteahhitlerinin dünyada alt ve üst yapı çalışmalarına girdiklerini dile getiren Erdoğan, ''Bahreynli firmalarla ikili yatırımlara girilebilir. Bu Türkiye'de, Bahreyn'de hatta 3. ülkelerde müşterek yatırımlara girebiliriz'' dedi. Başbakan Erdoğan, bir soru üzerine Irak'a yapmayı planladığı ziyaretin tarihinin henüz kesinleşmediğini, tarih belli olduktan sonra bunu açıklayacaklarını söyledi. Toplantı öncesinde ''Türkiye ve Bahreyn Arasında Karşılıklı Yatırımların Geliştirilmesine Dair Mutabakat Zaptı'' da imzalandı.