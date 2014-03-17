Erdoğan'dan tartışmalı niteleme: Onlar beyaz Türkmüş biz de zenci

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "CHP hangi yüzle sizden oy istiyor. Bunlar ayrımcı, bunlar kaymak tabakanın partisi. Kendileri beyaz Türkmüş, biz de zenci. Ben kabul ediyorum" dedi.

Başbakan Erdoğan'ın yerel seçim çalışmaları kapsamında Aydın'da konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

"Adnan Menderes Ege'nin bir evladıydı. Onun memleketinde, Aydın'dayız. Seçimde ya Menderes'in verdiği demokrasi mücadelesine sahip çıkacağız ya da onu şehit edenlerin yanında yer alacağız. Menderes, düşünceleri ile en çok da milletin kalbindeki sevgisi ile unutulmayacak. O gün Menderes'e diktatör değiler, bugün bana diyorlar. Menderes'e yapılanların hesabını 30 Mart'ta sormaya var mıyız? Burak Can şehit oluyor, terör örgütü ben öldürdüm diyor, Kılıçdaroğlu Hükümet bunu çıkarmalı diyor. Biz Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yasasını çıkardığımızda buna CHP karşı çıktı. Aydın'ın idaresi CHP'de olmamalı. CHP'nin bütün işi yolsuzluk ve yasaklar. CHP belediyesi İSKİ yolsuzluğu ile tarihe geçti. Said'i Nursi'nin izinden gittiğini söyleyen şu paralel yapı, takiyye yapıyor. Artık bu millet çok güçlü kardeşlerim. Artık benim milletim sandığa, iradesine, Başbakanına sahip çıkıyor. Sandıklara sahip çıkacağız, kuş uçurtmayacağız çünkü bunlar her türlü numarayı yapabilirler. Sandıkta yenemedikleri, itibarını zedeleyemedikleri iktidarı bu tür ayak oyunlarıyla indirmek istediler. Gezi olaylarında dümen çevirdiler. Bu Türkiye'ye yönelik saldırıydı. 17 ve 25 Aralık da öyleydi. Bu CHP tarih boyunca, çok partili dönemde bir hiç bir zaman netice alamadı. Benim milletim bunlara oy vermez. Pensilvanya diyor ki, BDP'nin güçlü olduğu yerde BDP'yi destekle! Benim milletim bunları sandığa gömer. Ergenekon'la mücadele ettik; Pensilvanya'daki Yeni Ergenekonla da mücadele edeceğiz. Kardeşlerim 30 Mart'ta ideolojiye, gerilim siyasetine değil icraata, esere oy vereceğinize inanıyorum. Aydın'da CHP'li belediyenin kasasına 5 yalda 4,5 katrilyon girdi ama sadece 13 trilyon yatırım yaptı. Biz Aydın'da özel idare kanalıyla 340 trilyon lira kaynak kullandık. Aydın lafa değil icraata oy verecektir. 79 senede 6100 km bölünmüş yol yapıldı. 12 yılda biz tam 17000 km yol yaptık. Yolsuzluk olsa bu yapılabilir miydi? 13,5 katrilyon memur ve işçiden kesilen paraları biz ödedik biz! Devlet işçisine, memuruna borçlu olabilir mi? CHP hangi yüzle sizden oy istiyor. Bunlar ayrımcı, bunlar kaymak tabakanın partisi. Kendileri beyaz Türkmüş, biz de zenci. Ben kabul ediyorum. Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik. Biz ne kumsalın ne şuranın, ne buranın, biz 780 bin kilometrenin partisiyiz."