-ERDOĞAN'DAN TARAFLARA VİCDAN ÇAĞRISI ÇANAKKALE (A.A) - 18.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Libya'da devam eden çatışmaların derhal durmasını, masum insanlara karşı orantısız güç kullanımına derhal son verilmesini istiyoruz. Libya'da tarafların, ellerini vicdanına koyup tekrar ve tekrar düşünmesini istiyoruz'' dedi. Başbakan Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla 18 Mart Stadı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Mehmetçik'in, Çanakkale'de kahramanca vatanını savunurken, onun hemen öncesinde Libya'da Libya halkıyla omuz omuza mücadele verdiğini belirterek, şunları kaydetti: ''Gazi Mustafa Kemal, Tobruk'ta, Gazze'de Trablus'ta Libyalı kardeşlerimizin istiklali için savaşıyordu. Bugün de Libya'nın derdi bizim derdimizdir. Kardeşlerimizin sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır. Allah aşkına daha ne kadar kan akacak, daha ne kadar insan ölecek, daha ne kadar masum hayatını kaybedecek? Biz daha ne kadar Ortadoğu'da, Afrika'da kardeşin kardeşi katlettiğine dair acı haber alacağız? Bizim buna sessiz kalmamız mümkün değil. Bizim bu katliamlara tepkisiz kalmamız mümkün değil. Kardeşin kardeşi katletmesi karşısında, elimiz kolumuz bağlı oturmamız mümkün değil. Libya'da devam eden çatışmaların derhal durmasını, masum insanlara karşı orantısız güç kullanımına derhal son verilmesini istiyoruz. Libya'da tarafların ellerini vicdanlarına koyup tekrar ve tekrar düşünmesini istiyoruz. Türkiye her zaman hakkın yanında olmuştur, hakkın yanında olmaya devam edecektir. Türkiye hukukun, demokrasinin insan haklarının tarafıdır ve öyle kalmaya da devam edecektir.''