Erdoğan'dan talimat: Şiddet içerikli yayınlar için çalışma başlatın

AKP MYK ve MKYK toplantılarında yerel seçimlerin yanı sıra televizyon ve dizilerde yer alan şiddet görüntüleri de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti yönetimine Erzurum’da Palandöken Dağı eteklerine kaçırılarak dövülen 2 genç kadınla ilgili gelişmeleri sordu. Bu görüntülerin toplumda olumsuz etkiler bıraktığını dile getiren Erdoğan, “21. yüzyılda hâlâ bu olaylar yaşanıyor ve bu görüntüleri izliyoruz” diyerek tepki gösterdi. Erdoğan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü de arayarak “Bu tür şiddet içerikli yayınlara müdahil olunabiliniyor mu? Yayın yasağı getirilebilir mi? Çalışma başlatın” dedi.

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Erdoğan, önceki gün partide MYK ve MKYK toplantılarına başkanlık yaptı. Toplantıda yerel seçimlerin yanı sıra televizyon ve dizilerde yer alan şiddet görüntüleri de gündeme geldi. Erdoğan, parti yönetimine Erzurum’da Palandöken Dağı eteklerine kaçırılarak dövülen 2 genç kadınla ilgili gelişmeleri sordu.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre Erdoğan, RTÜK’ün şiddet içerikli yayınları takip etmediğini belirterek bunlara gereken cezayı vermemesini de eleştirdi. Erdoğan, “RTÜK işlevselleşti. RTÜK Kanunu baştan aşağı değişmeli” dedi.