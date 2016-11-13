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Politika

Erdoğan’dan Suudi Arabistan'a başsağlığı telefonu

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın kardeşi Abdulaziz Al Suud vefat etmişti

13 Kasım 2016 04:26

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kardeşi Emir Türki Bin Abdulaziz Al Suud vefat eden Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz Al Suud’a taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz Al Suud’u telefonla arayarak kardeşi Emir Türki Bin Abdulaziz Al Suud’un vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Emir Türki’nin vefatından derin üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, Kral Selman’a ve onun şahsında tüm Suud halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Suudi Arabistan’ın ilk kralı Abdulaziz’in 21. erkek çocuğu olan Türki Bin Abdulaziz, 84 yaşında yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybetmişti.

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