Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Başbakan Tayyip Erdoğan sürpriz bir şekilde 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ergin Saygun'u ziyaret etti. Erdoğan'ın programında gözükmeyen ziyaret basına kapalı gerçekleştirildi.



Org. Saygun zaman zaman Emniyet Genel Müdürü Celalettin Cerrah'a yaptığı sürpriz ziyaretler ile gündeme gelmişti. Bu ziyaretler zamanlama açısından kamuoyunda 'Ergenekon soruşturması' ile ilişkilendirilmişti.





Başbakan Erdoğan ziyaretin ardından Bakü'ye hareket etmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi. Başbakan burada yaptığı açıklamada, söz konusu ziyaretin bir nezaket ziyareti olduğunun altını çizerek, "Bir defa benim söylediklerime inanacaksınız. Bu gecikmiş bir ziyarettir. Kendisini 1. Ordu Komutanlığı'na atanmasından ötürü ziyaret edememiştim. Bugün o ziyareti geröekleştirme imkanı buldum" dedi.



Bahçeli'ye yanıt



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ve kendisinin Kürt sorununa bakışını eleştirerek "Hangi ihanete destek aranıyor" diye soran MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de yanıt veren Başbakan, "Kuru sıkı atacaklarına ne yapacağız diye düşünsünler" diye konuştu.





