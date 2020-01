Erdoğan'dan Süleyman Şah mesajı: TSK gecikmeden yanınızda olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Şah Saygı Karakolu Personeline hitaben Kurban Bayramı mesajı yayınladı. Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tereddüt etmeden ve bir an bile gecikmeden yanıbaşınızda olacaktır" dedi.

Erdoğan'ın mesajı şu şekilde: "Süleyman Şah Saygı Karakolu’nun kahraman personeli, Sizin ve ailelerinizin Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum.

Türkiye’nin dışardaki tek vatan toprağını ve dalgalanan bayrağını korumak için ailenizden uzak ve çok büyük bir fedakarlık içinde yürüttüğünüz mübarek vazifenizden dolayı hepinizi yürekten tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vatanının her karış toprağını savunmak için bir an bile tereddüt etmeden tüm imkanlarını seferber etmekten asla kaçınmayacaktır. Sizlerin de, dünyanın en büyük ve en tecrübeli ordularından birinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şerefli mensupları olarak, aziz Türk milletinin destek ve hayır dualarının arkanızda olduğu şuuru ile, cesaretle vatan toprağımızı koruyacağınızı biliyor, milletçe bu emniyet içinde istikbale bakıyoruz"

'TSK bir an bile gecikmeden yanıbaşınızda olacaktır'

"Süleyman Şah Saygı Karakolu’nda yalnız olmadığınızı, milletin bizzat kendisinin ve hayır dualarının her an sizlerle birlikte olduğunu bir kez daha teyit etmek isterim. Yine bilmenizi isterim ki, gerektiğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tereddüt etmeden ve bir an bile gecikmeden yanıbaşınızda olacaktır. Osmanlı Cihan Devleti’nin Kurucusu Osman Bey’in Dedesi Merhum Süleyman Şah’ın manevi huzurunda, Karakol’umuzda vazife yapan tüm personelimizin ve ailelerinin Bayramını tekrar kutluyor; ifa ettiğiniz kutsal vazifeden dolayı şahsım, ülkemiz ve milletimiz adına hepinize şükranlarımı sunuyorum"