Erdoğan'dan Steinmeier'e tepki: Yemekteki ifadeler şık olmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya ziyareti sırasında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in onuruna verdiği yemekte dile getirdiği, "Günümüzde Türkiye'den endişe verici derecede çok sayıda insan, sivil topluma yönelik artan baskıdan kaçarak bize sığınıyor” sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Şık olmadı" ifadesini kullandı.

Almanya dönüşü uçakta ziyarete dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan'ın o sözlerini Hande Fırat şu şekilde aktardı:

"Akşam yemeğindeki konuşmada o tür bir yaklaşım sergilenmesi çok şık olmadı. Biz sizinle görüşmeyi yapmışız, bu konuları da görüşmüşüz. Akşam yemeğinde yapılan bir konuşmada onları tekrar dile getirmenin gereği yoktu. Almanlar bile herhalde bundan rahatsız oldular. ‘Steinmeier yanlış yaptı, Erdoğan da haklı tepkisini ortaya koydu’ şeklinde konuşanlar olmuş. Biz bizim ülkemizde, bir misafirimizi yemeğe davet edip, ondan sonra böyle bir girişimde bulunmayız. Medya şöyle der, şunu yazar şeklinde yersiz yaklaşımlarla ya da iç politika adına o tür tavır sergilenmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim."

Steinmeier ne demişti?

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan onuruna başkent Berlin'de bir akşam yemeği verdi. Bellevue Sarayı'ndaki yemeğe 120 davetli misafir katıldı.

Türkiye’de sivil topluma uygulanan yoğun baskı ve hükümet muhaliflerinin tutuklanmasına dikkat çeken Steinmeier, Erdoğan'a hitaben "Sayın Cumhurbaşkanı umarım bunları gündem içerisinde görmezden gelemeyeceğimizi anlıyorsunuzdur” dedi.

"Günümüzde Türkiye'den endişe verici derecede çok sayıda insan, sivil topluma yönelik artan baskıdan kaçarak bize sığınıyor” diyen Steinmeier "Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu olan Alman vatandaşlarından dolayı endişeliyim” diye konuştu.

Almanya Cumhurbaşkanı "endişesinin halen tutuklu olan Türk gazeteciler, sendikacılar, hukukçular, entelektüeller ve siyasetçiler için de geçerli olduğunu” söyledi.

Türkiye'ye demokratik normalliğe geri dönme çağrısı yapan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Türkiye'nin darbe girişimi travmasından iki yıl sonra dengesini yeniden bulmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı. Steinmeier "Keskin toplumsal karşıtlıklar arasında insan hakları ve hukuk devleti temelinde bir uzlaşının başarılı olmasını arzu ediyoruz” dedi.