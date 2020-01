Erdoğan'dan silueti bozanlara yık emri

T24 -

Radikal Ankara Haber Müdürü Ömer Şahin’in Kanal A’daki ‘Görüş Farkı’ programına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’un siluetini bozan yapıların gerekirse yıkılması için talimat verdiğini açıkladı.Günay, “Hepimizi rahatsız eden siluet tartışmasıyla ilgili Sayın Başbakan belediyelere yeni plan yapmaları, rahatsız edici görüntüleri düzeltmeleri talimatını verdi. Mevcut yapılar düzeltilecek. Tabii ki yıkım da gündeme gelecek. Sözen döneminde Park Otel’in birkaç katı yıkıldıysa, İstanbul’da yıkılmayacak hiçbir yapı tanımıyorum. Bundan sonra rahatsız edici yapılar katiyen olmayacak” dedi.CHP lideri Kılıçdaroğlu’na fezlekenin abartıldığını düşünen Günay, ifade özgürlüğünden yana olduğunu vurgularken BDP konusunda partisini de eleştirdi. Günay, “Türkiye’de günah keçileri var. Bir partinin her yaptığına fezleke geliyor. Ne anamuhalefet, ne basın ne de biz sesimizi çıkarmıyoruz. Orada her fezleke doğru mu acaba?” dedi.12 Eylül döneminde cezaevinde yatan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Kenan Evren’in yargılanacak olmasını ,“90 yaşında değil, 70 yaşında yargılanmasını isterdim” diye değerlendirdi. “Pinochet yargıdan kurtulmak için bunak rolüne soyundu, hastaneleri dolaştı. Bakalım şimdi ne olacak” diyen Günay, rütbelerinin sökülmesini istediği Evren’in ifadesini evinde alan savcıyı da eleştirdi: “Ben anlamam yaşlı başlı adamı. O yaşı tutmayan çocukları astı, sorulduğunda ‘Üzülmedim, elim titremedi’ dedi. Bunu söyleyen insan savcılığa çağrılıp birkaç dakika ayakta bekletilmeli, ‘Oturabilir miyim?’ dedikten sonra oturtulmalıydı.”Bakan Ertuğrul Günay, BJK İnönü Stadı’nın geleceğine ilişkin de çarpıcı açıklamalar yaptı. Günay, stat yeniden yapılmak istenirse BJK’nın elinden alınabileceğini söyledi: “Yıkalım yeniden yapalım derseniz zor durumda kalırsınız. Stadın altında, araba geçecek kadar sarayın tünelleri var. Altına otopark yapamazsınız. Tarihi varlıklar çıkar. Korkarım o zaman üstüne de stadyum yapamazsınız. Mevcut stat tehlikeye girer. 1939’da tek parti dönemi var. ‘Yapın’ demişler yapılmış. Şimdi ise sivil toplum var, tarih duyarlılığı var. Korkarım mevcut stattan da olursunuz. Aslında ben BJK’yı koruyorum.”Bakan Ertuğrul Günay, stadın altında ‘Osmanlı-Cumhuriyet hesaplaşması’ yattığını ima etti. İstanbul’un her yerinin meydan olduğu 1939’da Taksim Kışlası’nın yıkılıp stat yapıldığını hatırlatan Günay, “Bunun iyi niyetli bir davranış olmadığını düşünüyorum. Simgesel olarak sarayın arkasına top sahası yapmak ne anlama gelirse... Bir küçümseme gibi. Orası mücevher gibi yapıların olduğu kentsel sit alanı. Buraya 20 bin kişilik Cumhuriyet döneminin ilk spor kompleksi yapılıyor” dedi. Takım fanatizmi olmadığını, Göztepe’ye üye olduğunu söyleyen Günay, İnönü Stadı’nın ilk haliyle kalması veya kültür vahası haline dönüştürülerek BJK Külübü tarafından işletilmesinden yana olduğunu yineledi.