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Yaşam

ERDOĞAN'DAN ŞİLAN'IN KÖYÜNE GİYSİ YARDIMI SİİRT (A.A)

06 Ocak 2011 19:28

-ERDOĞAN'DAN ŞİLAN'IN KÖYÜNE GİYSİ YARDIMI SİİRT (A.A) - 06.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Siirt gezisinde evini ziyaret ettiği Aktaş köyündeki Şilan Kezer ve köylülerine giysi yardımı yapıldı. Köylüler, giysilerle bir kez daha sevinç yaşadı. Başbakan Erdoğan'ın, 12 Aralıkta Siirt gezisi öncesi il merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Aktaş köyünden geçerken kendisine ulaşan ve dönüşte evini ziyaret ettiği Şilan Kezer'in, bu kez giysi jestiyle yüzü güldü. Başbakan'ın talimatıyla gönderildiği bildirilen montlar, başta Şilan Kezer ve ailesi ile köydeki çocuklar ve büyüklere dağıtıldı. AK Parti İl Başkanı Bayram Kızılay, Kadın Kolları Başkanı Kumri Küçlü ve beraberindeki heyet, Aktaş köyüne giderek montları dağıttı. Küçük Şilan'ın evini ziyaret eden heyet, aile ile bir süre görüştü. Şilan'ın kardeşlerini ve babasını kendi elleriyle giydiren Kızılay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Sayın Başbakanımız, Siirt ziyaretleri sırasında Aktaş köyündeki küçük kardeşimiz Şilan'ın ailesini ziyaret etmiş, Şilan'ın da Sayın Başkanımızdan bazı istekleri olmuştu. Sayın Başbakanımız bu taleplerin yerine gelmesi için talimatlar vermişti. Bu taleplerden bir tanesi de evdi. Kendilerine güzel bir ev yapılıyor. Sayın Başbakanımızın talimatıyla gönderilen 250 montu büyüklere ve küçüklere dağıttık'' dedi. Şilan Kezer de ''Başbakanım bana hediye gönderdi, ona çok teşekkür ediyorum. Bize ev yapacak, su gelecek. Babamı işe yerleştirdiler. Elektrik borcumuzu ödediler. Ona çok çok teşekkür ediyorum'' sözleriyle duygularını ifade etti. AK Parti heyeti daha sonra köydeki ilköğretim okuluna giderek, önce öğrencilere, daha sonra da büyüklere montlarını dağıttı. Öte yandan, Başbakan Erdoğan talimatıyla yapımına başlanan evin inşaatı da devam ediyor. 

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