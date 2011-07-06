T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'dan şike soruşturmasına Ergenekon benzetmesi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, futbolda şike soruşturması için 'Ergenekon' benzetmesi yaptı.

06 Temmuz 2011 03:00

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, futbolda şike soruşturması için "Ergenekon" benzetmesi yaptı. Erdoğan, kendisinin de kongre üyesi olduğu Fenerbahçe'nin odağında bulunduğu operasyonun "Ergenekon ve Balyoz gibi sorunlu alanların temizlenmesine" yönelik olduğunu vurguladı. "Aldıkları bilgiye göre" savcıların "belge ve bilgiyle çalıştığını" belirten Erdoğan, "Türkiye'nin dünyada lekelenmemesi için soruşturmanın süratle sonuçlanmasını" istedi.






Başbakan Erdoğan, 61. Bakanlar Kurulu'nu açıklamasının ardından gazetecilerin soruslarını yanıtladı. Bir gazetecinin "Fenerbahçe taraftarı olarak, şike gelişmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusu üzerine Erdoğan, "Taraftarı değil, Fenerbahçe'nin üyesiyim" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının ilgili kısmı:

"Yargı hangi belgelerle nereye ulaşacak bilemem. Eğer suistimal varsa, yanlış varsa, adil bir yaklaşımla çözülmesi lazım. Bu bizim çok sevdiğimiz, inandığımız ne olursa olsun takınıcağımız tavırdır.

Yargı belgelerle, bilgilerle çalışma yaptığını söylüyor. Bir neticeye varmak suratiyle uluslararası vizyonumuza leke gelmesin, lekelenmeyelim. Tartışamalar dahi lekeler getiriyor. Bunun temizlenmesi lazım.
 
Türkiye her alanda Ergenekon'du, Balyoz'du gibi bir çok alanda temizleyerek önümüzdeki sorunlu alanlarından arındırılarak halkımızın yönetimine, kurumlarına inandığı bir ülke haline gelmelidir. Biz de duygusal değil, olması gereken neyse bu şekilde bakmalıyız. Acil ve adil kararlar vermek suretiyle bir neticeye varılır."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24