Erdoğan'dan şike soruşturmasına Ergenekon benzetmesi

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, futbolda şike soruşturması için "Ergenekon" benzetmesi yaptı. Erdoğan, kendisinin de kongre üyesi olduğu Fenerbahçe'nin odağında bulunduğu operasyonun "Ergenekon ve Balyoz gibi sorunlu alanların temizlenmesine" yönelik olduğunu vurguladı. "Aldıkları bilgiye göre" savcıların "belge ve bilgiyle çalıştığını" belirten Erdoğan, "Türkiye'nin dünyada lekelenmemesi için soruşturmanın süratle sonuçlanmasını" istedi.















Başbakan Erdoğan, 61. Bakanlar Kurulu'nu açıklamasının ardından gazetecilerin soruslarını yanıtladı. Bir gazetecinin "Fenerbahçe taraftarı olarak, şike gelişmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusu üzerine Erdoğan, "Taraftarı değil, Fenerbahçe'nin üyesiyim" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının ilgili kısmı:

"Yargı hangi belgelerle nereye ulaşacak bilemem. Eğer suistimal varsa, yanlış varsa, adil bir yaklaşımla çözülmesi lazım. Bu bizim çok sevdiğimiz, inandığımız ne olursa olsun takınıcağımız tavırdır.

Yargı belgelerle, bilgilerle çalışma yaptığını söylüyor. Bir neticeye varmak suratiyle uluslararası vizyonumuza leke gelmesin, lekelenmeyelim. Tartışamalar dahi lekeler getiriyor. Bunun temizlenmesi lazım.



Türkiye her alanda Ergenekon'du, Balyoz'du gibi bir çok alanda temizleyerek önümüzdeki sorunlu alanlarından arındırılarak halkımızın yönetimine, kurumlarına inandığı bir ülke haline gelmelidir. Biz de duygusal değil, olması gereken neyse bu şekilde bakmalıyız. Acil ve adil kararlar vermek suretiyle bir neticeye varılır."