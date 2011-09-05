-Erdoğan'dan, şehitler için başsağlığı ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de teröristlerin saldırısı sonucu bir komiser ve öğretmen eşinin şehit olması dolayısıyla İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e başsağlığı mesajı gönderdi. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesindeki açıklamaya göre, Erdoğan, Tunceli'de teröristlerin saldırısı sonucu bir komiser ve öğretmen eşinin şehit olması dolayısıyla İçişleri Bakanı Şahin'e bir başsağlığı mesajı göndererek, üzüntülerini bildirdi.