Erdoğan'dan seferberlik çağrısı: Bilim insanları yurda dönüş yapsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'yerli ve milli' teknolojinin önemine dikkat çekerek, yurtdışındaki bilim insanlarının yurda geri dönüşü için seferberlik başlatılacağını duyurdu. Erdoğan, "Dünyanın her yerindeki bilim insanlarımızı ülkemizde başlattığımız bilim ve teknoloji atılımımıza katılmaya çağırıyorum" dedi.

Erdoğan, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (Teknofest) düzenlendiği İstanbul 3. havalimanına uçakla geldi. Askeri pilot tulumuyla gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a havadayken F-16 savaş uçaklarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da F-16 ile eşlik etti.

"Ne zaman hayal etmeyi bıraktıysak o zaman gerilemeye başladık"

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

-Günümüz dünyasında bağımsızlığın birinci şartı, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır. Teknoloji konusunda sadece kullanıcı olarak kaldığımız sürece, hiçbir alanda özgürlüğümüzü garanti altına alamayız.

-Her yenilik gibi teknolojik yeniliklerin ilk aşaması hayal edebilmektir. Ne zaman hayal etmeyi bıraktıysak o zaman gerilemeye başladık. Milli teknoloji hamlemizin ve bu anlamda Teknofest'in bir sıçrama olmasını temenni ediyorum.

-Teknofest kapsamındaki yarışmalara 5 binden fazla takımın katılması başlı başına bir iftihar meselesidir. Yıllardır hayranlıkla izlediğimiz pek çok etkinlik artık ülkemizde düzenleniyor.

"Fiziki güvenliği siber güvenlik, yapay zekayla tahkim etmiyorsanız kendinizi kandırırsınız"

-Günümüzde güvenlik kavramının anlamı değişti. Fiziki güvenliği siber güvenlik, yapay zekayla tahkim etmiyorsanız kendinizi kandırırsınız. Dijital güvenliğiniz yoksa istediğiniz kadar fiziki tedbir uygulayın, gerçek amanda özgürlüğünüzü sağlayamazsınız. Bizim ecdadımız yıllardır kendi döneminin teknolojisine öncülük etmiş ne yazık ki daha sonra liderliği elinden kaçırmıştır.

-Milli savunma ihtiyaçlarının yüzde 65'ini kendisi üretebilen bir ülke konumuna geldik. Sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmadık, ihracat yapar hale de geldik. Şu an 600 adet ayrı milli savunma projesi yürütülüyor.

-Bu noktaya gelmemiş olmasaydık, yurt içinde ve dışında yürüttüğümüz operasyonlarda çok büyük zorluklar yaşıyor olurduk.

"Tehdit edildiğimiz anlar dahi oldu"

-Bilim insanlarının yurda dönüş seferberliğini başlatıyoruz. Dünyanın her yerindeki bilim insanlarımızı ülkemizde başlattığımız bilim ve teknoloji atılımımıza katılmaya çağırıyorum.

-Bize dost görünenler bize parasıyla teknoloji ve siha vermediler. Tehdit edildiğimiz anlar dahi oldu ama terör örgütlerine 19 bin tır, 3 bin kargo uçağı silah gönderdiler.

-Önümüze çıkarılan engeller bizim moralimizi bozmuyor, çalışma şevkimizi artırıyor. Siz gençleri gördükçe geleceğimize olan güvenimiz daha da artıyor.

-Biz bunların hepsini aşacağız, siz bu konuşulanlara filan bakmayın, dolar molar filan falan, biz bunların hepsini aşar geçeriz. Onun için buradan AVM'cilere bir daha sesleniyorum, Tük Lirası dururken hala dolarla hareket edecek olursanız, kusura bakmayın, takkeleri değişiriz. Burası Türkiye, buranın parası Türk Lirası.