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Erdoğan'dan savcılığa MİT'çi izni

MİT yasasında yapılan değişikliğin ilk uygulaması gerçekleşti

06 Mart 2012 10:15

 

T24 - Özgür Suriye Ordusu’nun kurucusu olan albayın, Suriye’ye teslim edilmesinde adı geçen MİT mensubu için Başbakan Erdoğan’dan soruşturma izni çıktı.
 
MİT yasasında yapılan değişikliğin ilk uygulaması gerçekleşti.

Özgür Suriye Ordusu'nu kurup Türkiye'ye sığınan albay Hüseyin Harmuş ve binbaşı Mustafa Kassum'un Altınözü kampından kaçırılarak Suriye ordusuna teslim edilmesi olayını araştıran Adana Özel Yetkili Savcılığı, yeni yasa uyarınca MİT'te tercüman olarak çalışan Ö.S'nin soruşturulması için Başbakanlıktan izin istedi.

Başbakan Erdoğan da savcılığın bu talebine olumlu yanıt verdi.

Albay Harmuş olayındaki rolü nedeniyle Ö.S'nin MİT'le ilişiği de kesilmişti.

 

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