Erdoğan'dan "Savaşı durdurun" diyen aydınlara: Barış istiyorlarmış, hainler; teröristlere canlı kalkan oluyorlar!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtına karşı "Savaşı durdurun" bildirisi hazırlayan aydınlara "tepki" gösterdi. Erdoğan, sayısı 170'i aşkın isme yönelik olarak "Profesör olmak, doçent olmak, sanatçı olmak size artı değer mi katıyor? Hainler. Vicdansızlar" dedi. Erdoğan, sözlerine "Bunların yaptığı riyakarlıktır, fikir soytarılığıdır, teröristlere canlı kalkan olmaktır" diye devam etti.

Milletvekilerine gönderilen mektupta, sorunların diyalogla çözülmesi gerektiği vurgulanıyordu. "Ülkemizde ve bölgemizde savaş değil, sulh ve sükûn istiyoruz" denen mektupta, şu ifadeler yer alıyordu:

"Sınırlarımızı korumanın ve beka sorunu yaşamamanın en iyi yolunun karşılıklı dostluk ve iyi komşuluk bağlarını güçlendirmek olduğuna inanıyoruz. Güvenliğimizin milyarlara mâl olan silahlanmayla, gencecik insanların yaşamı pahasına ve on binlerce aileyi yersiz yurtsuz bırakacak bir savaşla değil, karşılıklı müzakere ve işbirlikleri üzerinden sağlanacağını, üstelik bunun mümkün olduğunu, tecrübe ile biliyoruz."

"Hepsi şu anda yalvarıyor, 'Mehmetçik ne zaman geliyor' diye"

Harekâtın İdlib'e uzanacağını belirten Erdoğan, "Hepsi şu anda yalvarıyorlar. Mehmetçik ne zaman geliyor diye. Bak Azez’dekiler Mehmetçik geldi diyorlar" diye konuştu.

"Bunu Allahsızlar anlamaz"

AKP Çorum İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Çorum'da olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şu anda dışarıda salonun içinden 3 kat daha fazla Çorumlu kardeşlerim vardı. Onları selamlamadan yapamazdık, şimdi sizinle beraberiz. Bugün bizi bir kez daha muhabbetle bizi karşılayan tüm vatandaşlarıma şahsım ve arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum.

"Erol Olçok'u ve onun yiğit evladı Abdullah kardeşimi rahmetle yadediyorum. Onlar 15 Temmuz gecesi 'mesele vatansa gerisi teferruattır' diyerek bir ok gibi ileri atıldılar.

"Afrin'de 20 kadar gerek Mehmetçik gerekse ÖSO olmak üzere şehitlerimiz var. Tüm şehitlerimizin ruhları için El Fatiha. İnşallah Afrin için komuta merkezinden, gittim, ziyaret ettim. İhtiyacımız var dendiği zaman önce ben ondan sonra da siz benimle beraber... Biz şu terbiye ile yetiştik: Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan.

"Meşhum gecede baba oğul şehadete yürüyerek nesilden nesile aktarılacak büyük bir kahramanlık destanını baba-evlat yazdılar. Allah bizden yanadır. Bunu Allahsızlar anlamaz.

"Burseya alındığı andan itibaren çok daha emin bir şekilde yola devam"

Bu sabah itibarıyla komutanımızla görüştüm ve şu an itibarıyla bu teröristlerden 484 tanesi ila cehenneme zümera. Burseya tepesi de düşmek üzere. Alındığı andan itibaren çok daha emin bir şekilde yola devam. Bu asker büyük bir askerdir, güçlü bir askerdir. Güçlü bir ordudur.

2019 seçimleri

Demokrasiye, milli iradeye sahip çıkan tüm Çorumlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yüzde 83'lük oy oranları ile Türkiye'de ilçeler arasında ilk yüze giren, Boğazkale, Uğurludağ, Bayat'a özellikle teşekkür ediyorum. Alaca, haydi bakalım yarışa. İnşallah 2019 seçimlerinde Çorum'dan daha iyi bir tablo bekliyoruz. Çorum bunu yapar mı? Çorum bunu başarır mı? Çorumlu kardeşlerim inşallah başkaları ile değil, kendisi ile yarışacak.

Bunlar daha iyi günleri. Bedelini ağır ödeyecekler. Bizim sınırlarımızı taciz edenler bunun bedelini ağır ödeyecekler. Afrin’de devam eden bu mücadele İdlib’le sürecek. Orada da mağdur insanlarımız var. O Halep’ten kaçmak zorunda kalan mağdurlar, mazlumlar var. Hepsi şu anda yalvarıyorlar. Mehmetçik ne zaman geliyor diye. Bak Azez’dekiler Mehmetçik geldi diyorlar.

Adının önünde profesör olan, doçent olan, sanatçı olan birileri, savaşı durdurun diyor. Barış istiyorlarmış. Bölgede çatışma istemiyorlarmış. Bölgede huzurun sağlanmasının yolu YPG ile iyi geçinmekten geçiyormuş. Utanmdan bir de bunu imzalayıp milletvekillerine göndermişler. Ya adama sormazlar mı, şimdiye kadar aklınız neredeydi diye. Terör örgütü ülkemize saldırırken siz neredeydiniz be? Kan dökülmesine karşısınız da bölücü örgüt, Suriye'de on binlerce insanı katlederken niye gıkınız çıkmadı be? Profesör olmak, doçent olmak, sanatçı olmak size artı değer mi katıyor? Hainler. Vicdansızlar. Ahlaksızlar. Neden o zaman üç maymunu oynadınız? Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak bunu biliniz. Bunların yaptığı riyakarlıtır, fikir soytarılığıdır, teröristlere canlı kalkan olmaktır.