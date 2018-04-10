Erdoğan'dan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a cevap: Afrin'i kime teslim edeceğimizi biz biliriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Türkiye, Afrin'in kontrolünü Suriye hükümetine geri vermeli" açıklamasına cevap verdi. Erdoğan, "Kime teslim edeceğimizi biz biliriz" dedi.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'a Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı hakkında bir soru yöneltilmişti.

Lavrov soruya "(Türkiye) Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, Türkiye'nin Afrin'i işgal etmek istediğini hiçbir zaman söylemedi. Nitekim biz de Afrin'deki durumu normalleştirmede en kolay yöntemin, Türkler buradaki hedeflerine ulaştıklarını söylediklerinde, bu bölgenin kontrolünün Suriye hükümetine geri verilmesi olacağına inanıyoruz" diye yanıt vermişti.