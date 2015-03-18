Erdoğan'dan Putin'e: Ermenistan barış çağrılarını umursamıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan ve Putin arasında bu akşam gerçekleştirilen telefon görüşmesi yaklaşık 30 dakika sürdü. Konuşmada Erdoğan'ın "Ermenistan'ın barış çağrılarını umursamadığını, ortak tarih komisyonu oluşturma teklifine olumlu bir yaklaşım sergilemediğini" söylediği öğrenildi.

Görüşmede, Türkiye ve Rusya ilişkilerini daha da ilerletme konusundaki iradelerini vurgulayan Erdoğan ve Putin, Ukrayna krizinin çözümü, çatışmaların sona erdirilmesi, Kırım Tatarları ile ilgili sorunlar ve çözüm yolları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Mart'ta Ukrayna'ya yapacağı ziyareti hatırlattığı görüşmede, kısaca "24 Nisan Ermeni Soykırımı'nı Anma Günü"ne de değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda Türkiye'nin, tarihe adil bir hafıza perspektifinden yaklaşılmasından yana olduğunu söyleyerek, bununla birlikte Ermenistan'ın barış çağrılarını umursamadığını, ortak tarih komisyonu oluşturma teklifine olumlu bir yaklaşım sergilemediğini savundu.

Erdoğan’ın Çanakkale Zaferi’nin yıldönümüne davet ettiği Putin, Ermenistan'ın başkenti Erivan’da 24 Nisan'da düzenlenecek “100’üncü Yılda Soykırımı Anma Töreni"ne katılacağı açıklanmıştı.