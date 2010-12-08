T24 LogoT24 Logo
Politika

ERDOĞAN'DAN PUTİN'E DESTEK TELEFONU ANKARA (A.A)

08 Aralık 2010 18:14

-ERDOĞAN'DAN PUTİN'E DESTEK TELEFONU ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Başbakanı Vladimir Putin'i telefonla aradı. Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin'i telefonla arayarak, 2018 yılında Dünya Futbol Şampiyonası'nın Rusya'da yapılacak olmasından dolayı tebrik etti.  Başbakan Erdoğan, bu organizasyon için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ve bunu Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'e de ilettiğini bildirdi.  ''Bu desteği bizzat ben de arzu ediyorum'' diyen Putin de aradığı ve nezaketi için Başbakan Erdoğan'a teşekkür etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24