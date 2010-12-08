-ERDOĞAN'DAN PUTİN'E DESTEK TELEFONU ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Başbakanı Vladimir Putin'i telefonla aradı. Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin'i telefonla arayarak, 2018 yılında Dünya Futbol Şampiyonası'nın Rusya'da yapılacak olmasından dolayı tebrik etti. Başbakan Erdoğan, bu organizasyon için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ve bunu Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'e de ilettiğini bildirdi. ''Bu desteği bizzat ben de arzu ediyorum'' diyen Putin de aradığı ve nezaketi için Başbakan Erdoğan'a teşekkür etti.