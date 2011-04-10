-ERDOĞAN'DAN POLİSLERE KUTLAMA ANKARA (A.A) - 10.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, emniyet teşkilatının son yıllarda elde ettiği başarıların temelinde, devletle millet arasındaki mesafenin kapanmasının, karşılıklı güvenin daha da güçlenmesinin yattığını bildirdi. Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 166. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Devletin köklü kuruluşlarından biri olan Türk Polis Teşkilatının, dün olduğu gibi bugün de halk nezdinde saygın bir yerde durduğuna işaret eden Başbakan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: ''Toplumsal barışımızın, huzur ve güvenliğimizin teminatlarından biri olan polis teşkilatımız, özellikle son yıllardaki performansıyla, hayati öneme sahip bu görevi başarıyla yürütmektedir. Görevini fedakarca, vatan ve millet sevdasıyla, büyük bir sorumluluk içinde yürüten Türk Polis Teşkilatı, hiç şüphe yok ki gücünü halkımızın güven ve desteğinden almaktadır. Dolayısıyla, emniyet teşkilatımızın son yıllarda elde ettiği başarıların temelinde, devletle millet arasındaki mesafenin kapanması, karşılıklı güvenin daha da güçlenmesi yatmaktadır. Bizler de hükümet olarak, daima polislerimizin yanında olduk, özlük haklarını geliştirdik, teknik donanım açısından teşkilatımızı dünyanın en güçlü polis teşkilatlarından biri haline getirdik. İnanıyorum ki, devletle millet arasındaki mesafe ne kadar kapanırsa, vatandaşımızın aidiyeti de kurum ve kuruluşlarımız da aynı oranda güçlenecek; bu da Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına olumlu yansıyacaktır. Bu düşüncelerle, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, şehit polislerimizi rahmetle anıyor, bütün polislerimizi sevgiyle selamlıyorum.''