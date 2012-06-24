Başbakan Erdoğan, parti liderlerine Suriye bilgilendirmesi yapacak

Başbakan Tayyip Erdoğan, CHP, MHP, ve BDP genel başkanlarıyla bugün Başbakanlık Resmi Konutu’nda Suriye bilgilendirmesi yapacak.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçağın Suriye tarafından düşürülmesiyle ilgili gelişmeler hakkında bilgi vermek ve görüş alışverişinde bulunmak üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı görüşmeye davet etti.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, askeri uçağın Hatay'ın güneybatısında düşürülmesinin ardından yaşanan gelişmelerin ilgili kurumlarca tüm boyutlarıyla ele alındığı, Dışişleri Bakanlığı'nda kurulan kriz masasınca yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Ülkemiz ve bölgemiz açısından büyük önem taşıyan bu gelişmelerle ilgili olarak, parti genel başkanlarını bilgilendirmek ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerimizin genel başkanlarına bir davette bulunmuştur” denildi.

Bu çerçevede, yarın Başbakanlık Resmi Konutu'nda saat 14.00'te CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, 16.00'da MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye, saat 18.00'de BDP Genel Başkanı Demirtaş'a görüşme daveti yapıldığı bildirildi.