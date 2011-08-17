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Politika

Erdoğan'dan Özel'e başsağlığı mesajı ANKARA (A.A)

17 Ağustos 2011 21:13

-Erdoğan'dan Özel'e başsağlığı mesajı ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin birlik ve bütünlüğünü, vatandaşların can ve mal güvenliğini hedef alan terör örgütüne müsamahakar davranılmayacağını belirterek, demokrasi-güvenlik dengesine asla halel getirilmeksizin, terörle mücadelenin kararlılıkla ve artan bir yoğunlukla devam edeceğini bildirdi.  Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Erdoğan, Hakkari'de 7 askerin şehit olması ve 11 askerin yaralanması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e başsağlığı mesajı gönderdi.  Hakkari'de teröristlerce döşenen mayınların patlatılması sonucu 7 askerin şehit düşmesi ve 11 askerin de yaralanmasının, milletçe derin bir teessür ve üzüntüye yol açtığını belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi, hukuk ve kardeşlikten asla taviz vermeden, terör sorununun üstesinden gelebilecek güç ve kararlılığa sahip bir ülke olduğunu vurguladı.  Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: ''Türkiye, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini hedef alan terör örgütüne müsamahakar davranmayacaktır. Bu çerçevede, demokrasi-güvenlik dengesine asla halel getirilmeksizin, terörle mücadelemiz kararlılıkla ve artan bir yoğunlukla devam edecektir. Terörün, kirli ve kanlı oyunlarla birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik hukukumuzu bozmasına hiçbir surette müsaade etmeyeceğiz. Milletimizin, huzur ve refaha kasteden terör örgütüne karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yekvücut bir tavır sergilemeye devam edeceğinden de eminiz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, milletimize ve de sizin şahsınızda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarına başsağlığı diliyorum.''

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