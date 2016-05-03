Erdoğan'dan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ziyaret

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, terörle mücadele operasyonlarında önemli görevler üstlenen Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı’na gitti.

Resmi programda olmayan ve basına kapalı yapılan ziyarette Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan, ziyareti sırasında Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı'dan brifing aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karargâhta, Kayak Eğitim Merkezi, Fiziki Güç Geliştirme Tesisleri, Dikey Rüzgar Tüneli, Güç Engel Parkuru, Eğitim Kulesi ve Eğitim Atış Alanı'nda, bordo berelilerin eğitim faaliyetlerini de bir süre izledi.