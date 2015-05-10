Erdoğan’dan ‘oy kullanın’ çağrısı



Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin davetiyle (UETD) cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez Avrupa’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk durağı Almanya’nın Karlsruhe kenti oldu. Karlsruhe’de DM Arena adlı kapalı alanda düzenlenen UETD gençlik buluşmasını izlemek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını dinlemek üzere 14 bin kişi salona akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren DM Arena önünde toplanmaya başlayan kalabalık biletlerle içeri alınırken, salona girişlerde AKP'ye ait parti afiş, rozet ve bayraklarının organizatörler tarafından toplandığı dikkat çekti. Salonda yalnızca Türk bayraklarına izin verildi.

Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılayanlar yalnızca taraftarları değildi. DM Arena’nın karşısındaki alanda Alevi Birlikleri Federasyonu Baden-Württemberg temsilciliği öncülüğünde düzenlenen protesto gösterisinde, Erdoğan’a sert eleştiriler yöneltildi. En az 3 bin kişinin katıldığı protesto gösterisinde Erdoğan karşıtı pankart ve sloganlarla tepkiler dile getirildi, alan önünde kurulan sahne üzerinden açıklamalar yapıldı. Basın Sözcüsü Ruhan Karakul DW Türkçe’ye açıklamasında, “Bir Cumhurbaşkanı olarak Erdoğan’ın AKP’nin lobi derneği olan UETD’nin çağrısı üzerine Almanya’ya gelmesi ve AKP adına seçim kampanyası yürütmesini biz yanlış buluyoruz. Cumhurbaşkanı olarak bağımsız olmalı ve bütün ülkesinin vatandaşlarını temsil etmeli. Özelikle AKP'nin anti-demokratik siysetine karşı sokaklara çıkyıoruz, biz demokrat bir örgütüz ve Türkiye’nin demokrat bir yönetim tarafından yönetilmesini istiyoruz” dedi.

Türk bayrakları eşliğinde karşılama

Ancak protestolara rağmen Erdoğan’a destek büyüktü. Yalnızca Almanya’dan değil, otobüslerle İsviçre gibi komşu ülkelerden de Erdoğan’ı izlemeye gelen Avrupalı Türkler, Erdoğan’ın “Miletin Adamı Avrupa’da” yazısının yer aldığı kürsüye çıktığı ana şahit olmak için saatlerce ayakta beklemeyi göze aldı. Hınca hınç dolu olan salonda, bayraklar eşliğinde Recep Tayyip Erdoğan şarkıları söylendi, “Türkiye seninle gurur duyuyor” gibi sloganlar atıldı. Peki Erdoğan’ı onlar için cazip bir lider haline getiren unsurlar nelerdi? Bir çoğu bu suruya, “Türkiye’nin gururu”, “Türkiye’ye prestij kazandırdı”, “Türkiye artık dünya genelinde tanınıyor”, “Türk olarak Avrupa’daki konumumuz değişti, artık daha güçlüyüz”, “IMF’ye borçlar silindi” gibi yanıtlar veriyor, aralarından bazıları “Erdoğan’ın poltikalarından sonra Türkiye’ye dönmeyi dahi düşünüyorum” diyordu. Çoğuna göre, Erdoğan’a yönelik tarafsız olmadığı yönündeki eleştiriler de gerçeği yansıtmıyor, Erdoğan başkanlık sistemine geçiş sürecinde olması gerektiği gibi davranıyordu.

Dans ve müzik gösterilerinin ardından sahneye sırasıyla Spor ve Gençlik Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AB Bakanı Volkan Bozkır , Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş çıktı. Bakanlar 7 Haziran seçimlerine katılım oranının yükselmesi ve seçmenlerin mutlaka ‘oy kullanması’ çağrısı yaparken, AB Bakanı Volkan Bozkır, “Oyunuzu kime vereceğinizi sormuyoruz” dedi, ve salondakilere “Siz oyunuzu hangi partiye vereceğinizi bilirsiniz” sözleriyle seslendi.

“Yurt dışındaki gücümüzsünüz”

Benzer mesajları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yineledi. Sahneye çıktığında gül yaprakları, alkışlar, çığlıklar ve sloganlarla karşılanan Erdoğan, Almanya’daki Türk vatandaşlarından 7 Haziran seçimlerinde mutlaka oy kullanmalarını istedi. Geçen yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışı temsilciliklerinde ilk kez oy kullanma yolunun açıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı, “Yurt dışındaki kardeşlerimizi gurbetçi olarak değil, yurt dışındaki gücümüz olarak görüyoruz” dedi. Konuşmasında dolaylı olarak HDP’ye de yüklenen Erdoğan, “Birileri de silahlı terör örgütlerini arkalarına alarak ülkede bir şeyler yapmaya gayret ediyor. Ben sizlerden elinizdeki gücü en iyi şekilde kullanmanızı özellikle rica ediyorum. Almanya’nın ve Avrupa’nın tamamında sandıkları aşkınızla, sevginizle, azminizle doldurmanızı bekliyorum” dedi.

Erdoğan, 7 Haziran seçimlerinde HDP'yi destekleyeceğini açıklayan Avrupa Alevi derneklerine de yüklendi. “Eğer Alevilik Hz. Ali’yi sevmekse benden daha Alevisi olamaz. Ama Alevilik bir dinse orada Tayyip Erdoğan yok. Bunu Alisiz Aleviler düşünsün” diyen Erdoğan, ‘tüm bunlara gerekli cevabın sandıkta verilmesi' çağrısı yaptı. Başkanlık sistemine de değinen Erdoğan, “Yeni Türkiye’nin inşasına hazır mıyız? Yeni anayasayı istiyor muyuz? Başkanlık sistemini destekliyor muyuz?” sorularıyla salondakilerin desteğini istedi.

7 Haziran seçimlerinde Almanya’da yaklaşık olarak 1 milyon 404 bin seçmen 13 başkonsoloslukta oy kullanabilecek. 8 Mayıs’ta başlayan oy kullanma süreci 31 Mayıs’ta sona erecek. Almanya’da 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçime katılım oranı yüzde 8 dolayında kalmıştı.