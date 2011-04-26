T24 LogoT24 Logo
Politika

ERDOĞAN'DAN ORGENERAL KOŞANER'E BAŞSAĞLIĞI ANKARA (A.A)

26 Nisan 2011 01:32

-ERDOĞAN'DAN ORGENERAL KOŞANER'E BAŞSAĞLIĞI ANKARA (A.A) - 25.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir uzman çavuşun şehit olması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'e başsağlığı mesajı gönderdi. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sayfasında yayımlanan duyuruda, Başbakan Erdoğan'ın, Hakkari'de silahlı saldırıya uğrayan iki uzman çavuştan birisinin şehit olması, diğerinin de yaralanması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'e bir başsağlığı mesajı göndererek üzüntülerini bildirdiği, yaralı uzman çavuş için acil şifalar dileğinde bulunduğu kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24