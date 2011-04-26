-ERDOĞAN'DAN ORGENERAL KOŞANER'E BAŞSAĞLIĞI ANKARA (A.A) - 25.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir uzman çavuşun şehit olması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'e başsağlığı mesajı gönderdi. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sayfasında yayımlanan duyuruda, Başbakan Erdoğan'ın, Hakkari'de silahlı saldırıya uğrayan iki uzman çavuştan birisinin şehit olması, diğerinin de yaralanması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'e bir başsağlığı mesajı göndererek üzüntülerini bildirdiği, yaralı uzman çavuş için acil şifalar dileğinde bulunduğu kaydedildi.