Erdoğan'dan Obama'ya tavsiye

Başbakan Tayyip Erdoğan, ABD'nin yeni başkanı Barack Obama'ya, 'Dik durmasını, ama kavgaya girmemesini' tavsiye etti.



ABD'de yayımlanan New York Times (NYT) gazetesi, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye'nin Orta Doğu'da giderek artan rolünü kullanarak ABD'de gelecek yıl başa geçecek Obama yönetimiyle İran arasında arabulucu olmak istediğini" söylediğini yazdı. Gazetenin internet sitesinde bugün Sabrina Tavernise imzasıyla çıkan Ankara mahreçli haber, "Türk lideri, ABD ile İran arasında arabuluculuğa gönüllü" başlığıyla yayımlandı.



Haberde, Başbakan Erdoğan'ın ABD'ye ziyaretinden önce geçen pazar New York Times gazetesine röportaj verdiği ve bu röportajda ABD'de başkanlığa Barack Obama'nın seçilmesinin ABD ile İran arasındaki ilişkilerde değişiklik için yeni fırsatlar yarattığını söylediği belirtildi.

Gazetenin haberine göre, Başbakan Erdoğan mülakatta, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın Obama'ya geçen hafta gönderdiği tebrik notunun "yararlanılması gereken bir adım olduğunu" kaydederek, İran'ın nükleer programıyla ilgili mesele kapsamında, "Biz arabulucu olmaya hazırız. Çok yararlı olabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Haberde Erdoğan'ın, "Türkiye'nin İran ve ABD arasındaki ilişkileri büyük endişeyle izlediğini, Türkiye'nin iki ülke arasındaki meselelerin masada çözülmesini beklediğini ve savaşların bugün hiçbir zaman çözüm olmadığını" söylediği belirtildi.



'Dış politikada ilkemiz, düşman kazanmaya karşı olmak'



Başbakan Erdoğan'ın, "Dış politikadaki ilkemiz, düşman kazanmaya karşı olmak" yolundaki sözlerini aktaran gazete, Erdoğan'ın, Obama'nın başkan seçilmesinin ABD'ye dünyanın güvenini yeniden kazanmak ve kaybedilen bir imajı düzeltip yeniden kazanmak açısından bir şans verdiğini ifade ettiğini de yazdı.

Erdoğan'ın, ABD'nin 21. yüzyılın başında bazı değerlerin üzerinde ısrarla durduğunu, ancak bu değerlerin ilerlemek yerine geriye gittiğini de söylediği kaydedilen haberde, Başbakan'ın, bu değerlerin uygulamaya konulmasının son derece önemli olduğunu söylediği de belirtildi.

Haberde, başbakan olarak 6. yılına giren Erdoğan'ın Obama'ya bir tavsiye bulunduğu da ifade edilerek, Erdoğan'ın Obama'ya "dik durmasını, ama kavgaya girmemesini" tavsiye ettiği bildirildi.

