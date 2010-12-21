Erdoğan'dan Obama'ya 'Nobel Barış Ödülü' göndermesi

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısı ile ilgili olarak, Nobel Barış Ödülü alan ABD Başkanı Barack Obama'ya gönderme yaptı. Sürece ilişkin sıcak takipte olduklarını belirten Erdoğan, "Bize hep Nobel'i barış diye anlattılar, sevgi diye anlattılar. Barışı ve sevgiyi savunanların da arkasında duracağına inanıyorum" dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Başbakanı Naci Otri ile birlikte Başbakanlık Merkez Bina'da ortak basın toplantısı düzenledi. Burada gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Erdoğan, bir gazetecinin "ABD Başkanı Obama'ya Ermeni tasarısı ile ilgili olarak mektup yazmıştınız. O mektuptan sonra herhangi bir yanıt geldi mi, bir temasınız oldu mu? Temsilciler Meclisi'nin resmi gündeminde tasarının gündeme alınacağına ilişkin bir madde yok. Ancak 'bu gündeme alınmayacağı anlamına gelmiyor' şeklinde yorumlar yapılıyor. Biraz Noel havasına girildiği izlenimi var. Obama'nın Havaii'ye gittiği yönünde haberler var. Bir temasınız olduysa, tasarının gündeme gelmeyeceğine yönelik bir sinyal aldınız mı? Sürpriz bekliyor musunuz?" şeklindeki sorusu üzerine, Obama'ya 2009 yılında aldığı Nobel Barış Ödülü ile ilgili gönderme yaptı.



Erdoğan, şöyle konuştu:



"Şu anda tabii bizler süreci izliyoruz. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi gündemde yok. Şu anda olmaması, olmayacağı anlamına gelmez. Son anda bazı şeyler belki olabilir. Biz de şu anda yakın, sıcak takipteyiz. Fakat bize hep Nobel'i barış diye anlattılar, sevgi diye anlattılar. Barışı ve sevgiyi savunanların da arkasında duracağına inanıyorum."





Terörle ortak mücadele



Erdoğan, iki ülke arasında Terör ve Terör Örgütlerine Karşı Ortak İşbirliği anlaşması imzalandığının hatırlatılması ve anlaşmanın içeriğinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:



"Özellikle Suriye ile terör noktasındaki dayanışmamızın gerçekten çok çok farklı olduğunu söylemekte ve Suriye yönetimine de gerek şahsım, gerekse ilgili birimlerimiz adına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Suriye yönetimi elinden gelen bu desteği, gayreti vermiş ve güvelik birimleri bizim güvenlik birimlerimizle gayet uyumlu bir şekilde çalışmıştır, çalışmaya da devam etmektedir. Bugün yaptığımız anlaşmayla da bunları daha da perçinlemiş oluyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla bunun devamına inanıyorum. Zira terör hepimizin ortak belasıdır; bu ortak belayla da hep birlikte mücadele edeceğiz."



Aynı soruya konuk Başbakan Otri ise, Suriye ve Türkiye'nin işbirliği ve koordinasyon içerisinde tüm tedbirleri alarak terör örgütlerine karşı mücadeleyi kararlılıkla başlattığını ve sürdürdüğünü belirtti. Otri, herhangi bir terör eylemi ve faaliyeti tespit edildiğinde yasal işlemler başlatılıyor ve Türkiye ile işbirliği içinde bu sorun çözülmeye çalışılıyor. Bu anlaşmanın içerisinde, biz her iki ülkenin de bu bağlamdaki eğilimlerini, yansımalarını görmekteyiz. Uluslararası bağlamda terörle mücadelenin yöntemleri bellidir. Biz de bu bağlamda yolumuza devam etmekteyiz" diye konuştu.





"Seyirci değiliz ama durumdan vazife çıkarmayız"



Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye- Filistin meselesi ile ilgili neler yapabileceğinin sorulması üzerine, şu ana kadar Filistin sorunuyla ilgili olarak Türkiye ve Suriye'nin birçok ortak adım attığını söyledi.



Erdoğan, "Fakat Türkiye olarak durumdan vazife çıkarmak gibi bir arayışımız yok. Bu konuda Türkiye'ye Filistin sorunuyla ilgili olarak herhangi bir görev düştüğü anda, böyle bir talep geldiği anda, biz Türkiye olarak devrede olduğumuzu sürekli olarak ifade ettik, söylüyoruz. Bölgede Arap Ligi'nin bazı çalışmaları oluyor; bazı ülkelerin girişimleri var. Batı da ABD'nin girişimleri var, Quarted çalışmaları vesaire. Bunun yanında da tabii ki dertliyiz, sıkıntımız var. Bölgedeki bu gelişmeler bizi de rahatsız ettiği için zaman zaman özellikle Suriye olsun, Körfez ülkeleriyle olsun, onlarla da görüşmeler yapmak suretiyle, nasıl olur da burada bir barışın oluşmasına katkıda bulunuruz bunun çalışmalarını yapıyoruz. Seyirci değiliz, ama durumdan vazife çıkarmak da istemiyoruz" ifadelerini kullandı.





