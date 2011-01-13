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Politika

ERDOĞAN'DAN OBAMA'YA MESAJ ANKARA (A.A)

13 Ocak 2011 00:06

-ERDOĞAN'DAN OBAMA'YA MESAJ ANKARA (A.A) - 12.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama'ya bir mesaj göndererek,  Temsilciler Meclisi Üyesi Gabrielle Giffords'a yapılan saldırıyı kınadı.  Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Erdoğan, Obama'ya gönderdiği mesajda şunları kaydetti:  ''Sayın Başkan, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Gabrielle Giffords'a, geçtiğimiz hafta sonunda Arizona'da seçmenleri ile beraber olduğu sırada yapılan melun saldırıdan büyük üzüntü duydum. Acınızı içtenlikle paylaşıyor ve saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Şahsım ve Türk halkı adına, şahsınıza ve başta bu haince saldırıda hayatını kaybedenlerin kederli aileleri olmak üzere, dost Amerikan halkına en derin taziyelerimi sunuyor, halen yaşam mücadelesi veren Giffords'a ve diğer yaralılara acil şifalar diliyorum.''

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