Erdoğan'dan Obama'ya ilk mesaj: ABD Suriye konusunu çok daha farklı ele almalı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD başkanlık seçimlerini ikinci kez kazanan Barrack Obama'yı hem tebrik etti, hem de "ABD'nin Suriye konusunda artık çok daha farklı davranması gerektiğine inandığını" söyledi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, bir takım temaslar için gittiği Endonezya'da gündemdeki gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'ABD'ye Suriye konusunda çok yüklenmedik'

"Şu anda hafızaların ABD seçimlerine kilitlenmediğini söylemek yanlış olur. Seçim sonrası bölgede olumlu birçok şeylerin olacağı noktasında beklentiler var. Biz seçimlerin yoruculuğunu düşünerek ABD'ye çok fazla yüklenmedik."

'ABD konuya daha farklı ele almalı'

"ABD'nin bölgede NATO'nun önemli bir üyesi olarak bu işi çok daha farklı bir şekilde ele almasının gereğine inanıyorum. En önemlisi BM Güvenlik Konseyi'nde atılması gereken adımlardır. Bizdeki Suriyeli sığınmacı sayısı 111 bini bulmuş durumda."

'Sen nasıl Müslümansın'

"Suriye'de bu kadar insan öldürülmüşken Esad'ın liderliğe oynaması kabul edilemez. Cuma namazında camiler bombalandı, bayramda insanlar öldürüldü. Sonra utanmadan ben de Müslüman’ım diyorsun. Sen nasıl Müslümansın."