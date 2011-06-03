Erdoğan'dan Nuray Mert'e: Yaptığı mertlik değil, namertlik

T24 - Başbakan Erdoğan, isim vermeden Milliyet gazetesi yazarı Nuray Mert'i eleştirerek, "Bir kadın gazeteci var ve köşesinden, televizyondan konuşuyor. PKK'nın yayın organına açıklama yapıyor. Katliamlarla yol yapımı arasında bir bağ kuruyor ve söylemek istediği şu güya biz duble yolları Dersim'deki gibi kolay harekat yapılsın diye yapıyormuşuz. Açık söylüyorum bu mertlik değildir, namertliktir. Yolu olmayan bir ülke medeniyeti konuşabilir mi?" diye konuştu. Erdoğan, The Economist dergisinde yayımlanan bir makaleye ilişkin olarak da "Açıkca AK Parti'ye oy verin dese buna da karşı çıkardık. Bu derginin CHP'ye destek vermesi, nasıl bir proje olduğunu ortaya koyuyor. Neymiş CHP demokrasinin teminatıymış. Bunlar sadece Türkiye'ye değil, CHP'ye de fransızlar" dedi.







Seçim mitinglerine devam eden Başbakan Erdoğan'ın bugünkü durağı Konya'ydı. İşte seçimlere 9 gün kala Başbakan Erdoğan'ın Konya'da yaptığı açıklamaların satır başları:



Ne diyor CHP Genel Başkanı, "Biz olsaydık Mavi Marmara Gemisi kalkmazdı" dedi.

CHP Genel Başkanı'nın İsrail'e verdiği selam karşılığını bulmuş. Uluslararası bir dergi, adını da açıklayayım, The Economist. "Oyunuzu doğrudan doğruya CHP'ye verin" diyor. Bu nasıl bir pervasızlık. Açıkca AK Parti'ye oy verin dese buna da karşı çıkardık. Bu derginin CHP'ye destek vermesi, nasıl bir proje olduğunu ortaya koyuyor. Neymiş CHP demokrasinin teminatıymış. Bunlar sadece Türkiye'ye değil, CHP'ye de fransızlar. Eğer CHP'yi biraz tanısınlar, demokrasi ile CHP'nin yan yana gelmediğini, gelemeyeceğini bilirlerdi. Ey The Economist sen bu ülkeye çok fransızsın. CHP sadece ulusal değil uluslararası bir projesiymiş. Biz CHP'yi sadece Türkiye'deki çetelerin projelerin parçası olduğunu biliyorduk uluslarası çetelerin de projesiymiş.

Konya'dan soruyorum. Bu yeni CHP'nin dışpolitikasını bilen var mı? Telaviv'den başka yere selam yolladı...

Hakkını yemeyelim. Geçen gün bir gazeteye "Dayan Yorgo CHP geliyor" dedi. Yunanistan'ın en büyük gazetesi dalga geçti: "Dayan Yorgo Kılıçdaroğlu geliyor" diye manşet attı.



Nuray Mert'e sert çıktı

Bir kadın gazeteci var ve köşesinden, televizyondan konuşuyor: PKK'nın yayın organına açıklama yapıyor. Katliamlarla yol yapımı arasında bir bağ kuruyor ve söylemek istediği şu güya biz duble yolları Dersim'deki gibi kolay harekat yapılsın diye yapıyormuşuz. Açık söylüyorum bu mertlik teğildir namertliktir. Yolu olmayan bir ülke medeniyeti konuşabilir mi?

Ben insanlarımı hendeklerden sıçraya sıçraya mı göndereceğim. Siz kime şirin görünmeye çalışıyorsunuz. BDP'ye karşı bu kadar uysal Ak PArti'ye karşı nasıl saldırgan olabiliyorsun. Cizre'deki çocukların yüzlerini yakanları değil de PKK'lıları sahipleniyorsunuz.

Hızlı trenle sükse yaptık

Erdoğan, Ankara-Konya arasında yüksek hızlı tren test sürüşlerinin yapıldığını anımsatarak, "Aslında ben bugün, Konya'ya yüksek hızlı trenle gelmeyi planlamıştım ama takvimde bir yanlış yaptık, maalesef seçim yasakları nedeniyle... Deneme sürüşlerini başlattık. Bugün Konya'ya yüksek hızlı trenle gelemedim ama yüksek hızlı trenin bize nasıl sükse yaparak gittiğini gördüm" dedi.

En son 17 Aralık'ta, Şeb-i Arus'ta Konya'ya geldiğini anımsatan Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:

"Aslanda ben bugün, Konya'ya yüksek hızlı trenle gelmeyi planlamıştım. Ama takvimde bir yanlış yaptık, maalesef seçim yasakları nedeniyle deneme sürüşlerin başlattık. Bugün Konya'ya yüksek hızlı trenle gelemedim ama yüksek hızlı trenin bize nasıl sükse yaparak gittiğini gördüm. Biliyorsunuz hattı tamamladık. Test sürüşlerini de tamamlandık. 250 kilometre hız için sertifika alındı. Şu anda Ankara Konya Yüksek Hızlı Treni artık yolcu taşıyacak hale geldi. Bilgisayar yazılımıyla ilgili çalışma devam ediyor. Kısa sürede onu da tamamladığımızda, artık hızlı treni sizlerin hizmetine girecek."

İlk etapta hızlı trenin, saatte 160 kilometre hızla hizmet vereceğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu da, Ankara Konya arasını 1 saat 50 dakika sürede almayı mümkün kılacak. Zamanla ve güvenli şekilde sürat artacak. Saatte 250 kilometreye çıktığımızda, Ankara Konya arası 1 saat 30 dakika olacak. 300 kilometreye ulaşınca da 1 saat 15 dakikada Ankara'dan Konya;ya, Konya;dan Ankara;ya ulaşım mümkün hale gelecek.

Konya-Eskişehir, tamamlandığında Konya-İstanbul, Konya-Sivas hatlarımız da işlemeye başlayacak. Konya Türkiye'nin dört bir yanına artık çok yakın bir şehir haline gelecek. İnşallah, programım elverirse, hızlı trenin yolcu taşımaya başlayacağı açılışı da ben yapacağım, Konya'ya bir kez daha geleceğim. Şimdiden yüksek hızlı trenimiz hayırlı olsun."



"Filistin'e zulmedenlere selam göndermeyiz"

Başbakan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu için "İşte dünyayı dolaşan bir kardeşimi, arkadaşımı sizlere, milletvekili adayı olarak sunduk. Bir ayağı Konya'da bir ucu dünyada" diyerek şunları söyledi:

"Şundan emin olun sevgili kardeşlerim. Eğer biz Afganistan'a sırtımızı dönersek, milletin yüzüne bakamayız. Eğer biz Irak'a sırtımızı dönersek, Konya'nın yüzüne bakamayız. Eğer biz, Filistin'e, Gazze'ye, Kudüs'e, Ramallah'a, Nablus'a sırtımızı dönersek, Hazreti Mevlana'nın huzuruna varamayız. Eğer biz Azarbaycan'ı, yalnız bırakacak olursak, milletimize hesabını veremeyiz."

"İşte onun için bölgesel meselelerde aktif olarak arabuluculuk yapıyoruz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"İşte onun için, küresel barışa hizmet ediyoruz. Medeniyetler ittifakıyla, Mevlana'nın, Yunus'un mesajlarını Brezilya'dan Japonya'ya kadar biz ulaştırıyoruz. Diline, inancına, derisinin rengine bakmadan, mağdurların, mazlumların imdadına biz koşuyoruz. Çünkü bize yakışan budur."

Şu anda birilerinin yaptığı gibi, egemen güçlere şirin gözükme sevdası içinde olmadıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Filistin'e zulmedenlere biz selam göndermeyiz. Akdeniz'de korsanlık yapanlara biz müsamaha göstermeyiz. Dokuz kardeşimizi Mavi Marmara;da katledenlere biz göz kırpmayız. Biz, diklenmeyiz, ama diklenmeden, adam gibi dik dururuz."